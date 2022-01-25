شاهد.. الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي يتفقد مستشفى ينبع العام للوقوف على سير العمل

الدكتور "الصغير" يطالب بمضاعفة الجهود لتقديم الرعاية الطبية اللازمة

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير يرافقه عدد من القيادات الصحية بالمنطقة اليوم الثلاثاء ‏مستشفى ‎ينبع العام وعدد من المشروعات والمرافق الصحية بالمحافظة، حيث كان في استقباله مدير القطاع الصحي بالمحافظة الدكتور أيمن ناجي خلاف، ومدير مستشفى ينبع العام بخيت بن حسن المرواني.

وتجول الدكتور الصغير مع مرافقيه في مستشفى ينبع العام، حيث شملت الجولة أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المشددة للأطفال والكبار وقسم الأطفال وشؤون المرضى والمختبر وأقسام العزل بالمستشفى وقسم النقل الإسعافي كما تفقد الخدمات المقدمة للمرضى والمرافق الصحية بالمحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل كما زار العيادات الخارجية والمرضى المنومين بالمستشفى واطمأن على الخدمة المقدمة لهم مقدمًا شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين.

من جهة أخرى، استقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، وهنأه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الصحي.

كما تلا ذلك مناقشة تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع الكفاءة التشغيلية بمحافظة ينبع ومراكزها فيما أعرب الدكتور الصغير عن شكره لمحافظ ينبع لما يحظى به القطاع الصحي بينبع من متابعة مباشرة من قِبل سعادته لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.