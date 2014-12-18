أخضر الكاراتيه يحصد 6 ميداليات آسيوية في كازاخستان

حصد المنتخب السعودي للكاراتيه للناشئين والشباب لمسابقات الكاتا والقتال، 6 ميداليات في أولى أيام مشاركاته ببطولة آسيا السابعة عشرة للكبار والتاسعة عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة في مدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 16- 22 ديسمبر الحالي.

وتَمكن المنتخب السعودي للكاراتيه لدرجة الشباب، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا الجماعي الذي شارك فيه الثلاثي عبدالله المالكي، وباسل المالح، ومؤيد الحمود.. وفي منافسات القتال الفردي تمكن اللاعب عمر الشامان من تحقيق الميدالية الفضية في منافسات تحت وزن 57 كيلو، وحقق زميله عبدالإله القحطاني الميدالية الفضية في منافسات تحت وزن 70 كيلو؛ فيما حقق اللاعب راشد الفران الميدالية البرونزية في منافسات الناشئين تحت وزن 63 كيلو؛ بينما حقق زميله اللاعب مهدي آل منجم الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 52 كيلو.. واستطاع اللاعب سيف القايد الحصول على الميدالية البرونزية لمنافسات فوق 70 كيلو.

هذا وستستكمل غدًا (الأحد) باقي منافسات درجة الشباب؛ وذلك بإقامة منافسات الكاتا والقتال.