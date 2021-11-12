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الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة

بغرض الوقوف على سير العمل والاطلاع على المشاريع التطويرية

قام الوكيل المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور فيصل الدهمشي، يرافقه محمد القحطاني مدير الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة؛ بزيارة لعدد من مستشفيات صحة الطائف؛ بغرض الوقوف على سير العمل والاطلاع على المشاريع التطويرية التي شهدتها صحة الطائف مؤخراً.

وقد بدأت الزيارة بمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث اطلع "الدهمشي" على سير العمل في قسم التأهيل الطبي، وكذلك الأطراف الصناعية وقسم الصيدلية ووحدة تأخر الإنجاب.

وتفقد كذلك مستشفى الأطفال ومركز الأسنان التخصصي، قبل أن يختتم بزيارة موسعة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، شملت قسم الطوارئ والمراكز المتخصصة مثل مركز الأورام ومركز العيون التخصصي.

وفي نهاية الجولة، قدم الدهمشي شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف، نظرًا لما شاهدته من تطوير كبير للخدمات العلاجية، وحرص من الإدارة على تجويد خدماتها من خلال المستشفيات أو المراكز التخصصية.

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الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة
سبق

قام الوكيل المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور فيصل الدهمشي، يرافقه محمد القحطاني مدير الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة؛ بزيارة لعدد من مستشفيات صحة الطائف؛ بغرض الوقوف على سير العمل والاطلاع على المشاريع التطويرية التي شهدتها صحة الطائف مؤخراً.

وقد بدأت الزيارة بمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث اطلع "الدهمشي" على سير العمل في قسم التأهيل الطبي، وكذلك الأطراف الصناعية وقسم الصيدلية ووحدة تأخر الإنجاب.

وتفقد كذلك مستشفى الأطفال ومركز الأسنان التخصصي، قبل أن يختتم بزيارة موسعة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، شملت قسم الطوارئ والمراكز المتخصصة مثل مركز الأورام ومركز العيون التخصصي.

وفي نهاية الجولة، قدم الدهمشي شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف، نظرًا لما شاهدته من تطوير كبير للخدمات العلاجية، وحرص من الإدارة على تجويد خدماتها من خلال المستشفيات أو المراكز التخصصية.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:15 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
10:06 PM

الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة

بغرض الوقوف على سير العمل والاطلاع على المشاريع التطويرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قام الوكيل المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور فيصل الدهمشي، يرافقه محمد القحطاني مدير الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة؛ بزيارة لعدد من مستشفيات صحة الطائف؛ بغرض الوقوف على سير العمل والاطلاع على المشاريع التطويرية التي شهدتها صحة الطائف مؤخراً.

وقد بدأت الزيارة بمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث اطلع "الدهمشي" على سير العمل في قسم التأهيل الطبي، وكذلك الأطراف الصناعية وقسم الصيدلية ووحدة تأخر الإنجاب.

وتفقد كذلك مستشفى الأطفال ومركز الأسنان التخصصي، قبل أن يختتم بزيارة موسعة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، شملت قسم الطوارئ والمراكز المتخصصة مثل مركز الأورام ومركز العيون التخصصي.

وفي نهاية الجولة، قدم الدهمشي شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف، نظرًا لما شاهدته من تطوير كبير للخدمات العلاجية، وحرص من الإدارة على تجويد خدماتها من خلال المستشفيات أو المراكز التخصصية.

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