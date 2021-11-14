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الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في إنجلترا، تحديدًا في ويست باي انهار جرف، فيما غرقت تشيناي بالهند في مياه الأمطار والفيضانات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد لانهيار جزء كبير من جرف في ويست باي بإنجلترا



2- الثلوج وأوراق الشجر تغطى السيارات والشوارع في العاصمة الصينية بكين



3- علماء يلتقطون عينات وقياسات فيما يلقي بركان جزر الكناري خلفهم حممه اللاهبة في المحيط



4- رجل يحمل مظلته لتقيه من الأمطار الغزيرة بينما المياه تحيطه من كل جانب بعد أن غمرت الشوارع والطرق في تشيناي بالهند



5- على ارتفاع أكثر من 3637 مترًا يلتقط ريمي أوفرار سيلفي محطمًا الرقم القياسي العالمي للوقوف على المنطاد



6- صبي يرعى أغنامه فيما تتساقط أوراق الشجر من حوله في سريناغار بالهند



7- غروب الشمس في مدينة مارسيليا الفرنسية يستقطب محبي الطبيعة والتأمل










الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في إنجلترا، تحديدًا في ويست باي انهار جرف، فيما غرقت تشيناي بالهند في مياه الأمطار والفيضانات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد لانهيار جزء كبير من جرف في ويست باي بإنجلترا



2- الثلوج وأوراق الشجر تغطى السيارات والشوارع في العاصمة الصينية بكين



3- علماء يلتقطون عينات وقياسات فيما يلقي بركان جزر الكناري خلفهم حممه اللاهبة في المحيط



4- رجل يحمل مظلته لتقيه من الأمطار الغزيرة بينما المياه تحيطه من كل جانب بعد أن غمرت الشوارع والطرق في تشيناي بالهند



5- على ارتفاع أكثر من 3637 مترًا يلتقط ريمي أوفرار سيلفي محطمًا الرقم القياسي العالمي للوقوف على المنطاد



6- صبي يرعى أغنامه فيما تتساقط أوراق الشجر من حوله في سريناغار بالهند



7- غروب الشمس في مدينة مارسيليا الفرنسية يستقطب محبي الطبيعة والتأمل










14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
02:02 AM

الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
7,099

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في إنجلترا، تحديدًا في ويست باي انهار جرف، فيما غرقت تشيناي بالهند في مياه الأمطار والفيضانات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد لانهيار جزء كبير من جرف في ويست باي بإنجلترا



2- الثلوج وأوراق الشجر تغطى السيارات والشوارع في العاصمة الصينية بكين



3- علماء يلتقطون عينات وقياسات فيما يلقي بركان جزر الكناري خلفهم حممه اللاهبة في المحيط



4- رجل يحمل مظلته لتقيه من الأمطار الغزيرة بينما المياه تحيطه من كل جانب بعد أن غمرت الشوارع والطرق في تشيناي بالهند



5- على ارتفاع أكثر من 3637 مترًا يلتقط ريمي أوفرار سيلفي محطمًا الرقم القياسي العالمي للوقوف على المنطاد



6- صبي يرعى أغنامه فيما تتساقط أوراق الشجر من حوله في سريناغار بالهند



7- غروب الشمس في مدينة مارسيليا الفرنسية يستقطب محبي الطبيعة والتأمل










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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,212

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