الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في إنجلترا، تحديدًا في ويست باي انهار جرف، فيما غرقت تشيناي بالهند في مياه الأمطار والفيضانات. والمزيد تجدونه في الصور.





1- مشهد لانهيار جزء كبير من جرف في ويست باي بإنجلترا







2- الثلوج وأوراق الشجر تغطى السيارات والشوارع في العاصمة الصينية بكين







3- علماء يلتقطون عينات وقياسات فيما يلقي بركان جزر الكناري خلفهم حممه اللاهبة في المحيط







4- رجل يحمل مظلته لتقيه من الأمطار الغزيرة بينما المياه تحيطه من كل جانب بعد أن غمرت الشوارع والطرق في تشيناي بالهند







5- على ارتفاع أكثر من 3637 مترًا يلتقط ريمي أوفرار سيلفي محطمًا الرقم القياسي العالمي للوقوف على المنطاد







6- صبي يرعى أغنامه فيما تتساقط أوراق الشجر من حوله في سريناغار بالهند







7- غروب الشمس في مدينة مارسيليا الفرنسية يستقطب محبي الطبيعة والتأمل





















