"تقنية أبها" تستقبل وفدًا من ثانوية "ابن عثيمين"

ضمن البرامج التعريفية بالكلية

استقبلت الكلية التقنية بأبها، ممثلة في فرعها بحي البديع، اليوم، وكيل مدرسة ثانوية الشيخ ابن عثيمين، والمرشدين، و15 طالبًا.



كان في استقبال الوفد الزائر: مشرف فرع الكلية بحي البديع المهندس عوض يحيى مبارك، وبعض مشرفي التخصصات الفنية والتوجيه والإرشاد.



ورحب مشرف الفرع وقدم نبذة تعريفية لأنظمة الكلية والأقسام المتاحة وطرق التدريب فيها.



ثم أجرى الوفد جولة تعرفوا من خلالها على جميع الأقسام وطرق التدريب وخططهم التدريبية.



واطلع الوفد على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الكلية في إعداد جيل ماهر لإمداد سوق العمل بالفنيين المهرة، ممثلة في الكلية التقنية بأبها؛ من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها إدارتا خدمة المجتمع والمراكز المساندة بالكلية.



وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج التعريفية بالكلية التقنية بأبها ودورها تجاه أبناء المجتمع.



وعبر رئيس الوفد عن شكره وتقديره لجميع منسوبي الكلية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



وأكد أن الوفد الزائر خرج بانطباع رائع عن الكلية وأقسامها والخدمات التي تقدمها للمجتمع.



من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أهمية مثل هذه الزيارات لمنسوبي التعليم العام لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لأخذ فكرة عنها وعن طريقة التدريب والتجهيزات التي وفرتها لها حكومتنا الرشيدة، والتي تضاهي مثيلاتها في العالم.



وبين أن الكلية ترحب بهذا التعاون بين جميع الجهات التعليمية، وخصوصًا طلاب المرحلة الثانوية لأخذ فكرة واضحة عن الكلية، بما يخدمهم مستقبلًا عند تخرجهم وتأكيد رغبتهم على الالتحاق بالكلية.