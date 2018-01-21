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مختص يصف مشروباً منزلياً لعلاج احتقانات الحنجرة.. تعرف عليه

كشف أنه يساعد خلال فصل الشتاء على الوقاية والحماية منها

قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني: إنه يمكن علاج التهابات واحتقان الحنجرة، بعمل مشروب منزلي مكون من الزنجبيل الجاف والعسل والليمون والأناناس مع النعناع؛ حيث من شأنه المساعدة في التعافي من الاحتقانات والوقاية للأصحاء.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن طريقة عمل هذه المكونات تكون بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب ويضاف له نصف ليمونة، وكذلك "5" قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، ويضاف لها ملعقة عسل، ثم يضاف عليه الماء الساخن ويترك "نقع" لمدة 15 دقيقة، بعدها يشرب وتؤكل المكونات.

وأضاف أن ذلك المشروب يناسب أيضًا المصابين بنزلات البرد، كما يعتبر مشروباً مفيداً خلال فصل الشتاء للوقاية والحماية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص يصف مشروباً منزلياً لعلاج احتقانات الحنجرة.. تعرف عليه
سبق

قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني: إنه يمكن علاج التهابات واحتقان الحنجرة، بعمل مشروب منزلي مكون من الزنجبيل الجاف والعسل والليمون والأناناس مع النعناع؛ حيث من شأنه المساعدة في التعافي من الاحتقانات والوقاية للأصحاء.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن طريقة عمل هذه المكونات تكون بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب ويضاف له نصف ليمونة، وكذلك "5" قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، ويضاف لها ملعقة عسل، ثم يضاف عليه الماء الساخن ويترك "نقع" لمدة 15 دقيقة، بعدها يشرب وتؤكل المكونات.

وأضاف أن ذلك المشروب يناسب أيضًا المصابين بنزلات البرد، كما يعتبر مشروباً مفيداً خلال فصل الشتاء للوقاية والحماية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

مختص يصف مشروباً منزلياً لعلاج احتقانات الحنجرة.. تعرف عليه

كشف أنه يساعد خلال فصل الشتاء على الوقاية والحماية منها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
16,170

قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني: إنه يمكن علاج التهابات واحتقان الحنجرة، بعمل مشروب منزلي مكون من الزنجبيل الجاف والعسل والليمون والأناناس مع النعناع؛ حيث من شأنه المساعدة في التعافي من الاحتقانات والوقاية للأصحاء.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن طريقة عمل هذه المكونات تكون بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب ويضاف له نصف ليمونة، وكذلك "5" قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، ويضاف لها ملعقة عسل، ثم يضاف عليه الماء الساخن ويترك "نقع" لمدة 15 دقيقة، بعدها يشرب وتؤكل المكونات.

وأضاف أن ذلك المشروب يناسب أيضًا المصابين بنزلات البرد، كما يعتبر مشروباً مفيداً خلال فصل الشتاء للوقاية والحماية.

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