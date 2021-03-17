النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العلاقات تمرُّ بأزمة".. روسيا تستدعي سفيرها في أمريكا للتشاور

"الخارجية" أشارت إلى بحث الخطوات المطلوبة للتعامل مع واشنطن


استدعت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور؛ إذ سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وذكر مصدر في الخارجية الروسية أن الهدف من المشاورات هو بحث الخطوات المطلوبة، والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق الرئيس جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

ولفت المصدر إلى أن "الأهم بالنسبة لموسكو هو تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية - الأمريكية، التي تمرّ بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن"، على حد قوله.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"العلاقات تمرُّ بأزمة".. روسيا تستدعي سفيرها في أمريكا للتشاور
سبق


استدعت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور؛ إذ سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وذكر مصدر في الخارجية الروسية أن الهدف من المشاورات هو بحث الخطوات المطلوبة، والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق الرئيس جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

ولفت المصدر إلى أن "الأهم بالنسبة لموسكو هو تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية - الأمريكية، التي تمرّ بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن"، على حد قوله.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:48 PM

"العلاقات تمرُّ بأزمة".. روسيا تستدعي سفيرها في أمريكا للتشاور

"الخارجية" أشارت إلى بحث الخطوات المطلوبة للتعامل مع واشنطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
543


استدعت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور؛ إذ سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وذكر مصدر في الخارجية الروسية أن الهدف من المشاورات هو بحث الخطوات المطلوبة، والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق الرئيس جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

ولفت المصدر إلى أن "الأهم بالنسبة لموسكو هو تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية - الأمريكية، التي تمرّ بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن"، على حد قوله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة