"العلاقات تمرُّ بأزمة".. روسيا تستدعي سفيرها في أمريكا للتشاور

"الخارجية" أشارت إلى بحث الخطوات المطلوبة للتعامل مع واشنطن



استدعت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور؛ إذ سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وذكر مصدر في الخارجية الروسية أن الهدف من المشاورات هو بحث الخطوات المطلوبة، والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق الرئيس جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

ولفت المصدر إلى أن "الأهم بالنسبة لموسكو هو تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية - الأمريكية، التي تمرّ بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن"، على حد قوله.