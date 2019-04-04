وفد تراخيص الاتحاد الآسيوي يُنهي زيارة أندية وملاعب الدوري السعودي

في إطار الجولات الاعتيادية والدورية التي تقوم بها لمختلف الدول

أنهى وفد إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمكون من الألماني جورين شليم، والبرتغالي بيدرو كوريا، زيارتهم لعدد من أندية وملاعب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بزيارة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وقد زار الوفد علـى مـدار الأيـام الماضية، أندية: "الاتفاق والفتح والباطن والفيحاء"، وكذلك ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء وملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورافق الوفد الآسيوي ممثلون من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في جولاته التفقدية، وتأتي هذه الزيارات في إطار الجولات الاعتيادية التي تقوم بها إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوريًّا للأندية في مختلف الدول.

كما عقد المدير التنفيذي ومدير إدارة التراخيص برابطة الـدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، ومساعد مدير إدارة التراخيص بالرابطة ثامر المرشد، اجتماعات مع الوفد الآسيوي، وتم مناقشة عدد من الأمـور والتنظيمات التي تخص التراخيص الآسيوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.