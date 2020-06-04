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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة في الرياض

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
سبق

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:35 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
8,897

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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