الاتفاق يُجري تدريبه الرئيسي.. ويغادر للقصيم تأهبًا لملاقاة التعاون

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي؛ استعدادًا لمواجهة التعاون.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء والدوران حول الملعب، على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختُتم المران بمناورة تكتيكية على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل، غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى القصيم؛ استعدادًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.