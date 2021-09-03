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أخضر الصالات يتأهل لنهائي بطولة كرواتيا الدولية

ينتظر الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نهائي بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية بأفضلية الأهداف على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من أمام منتخب الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.

وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) أندرو بلازا، على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام منتخب سان مارينو، بهدف تدويرهم وإدخالهم أجواء المباريات.

وينتظر "أخضر الصالات" الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للنهائي الذي سيقام بعد غدٍ الأحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الصالات يتأهل لنهائي بطولة كرواتيا الدولية
سبق

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نهائي بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية بأفضلية الأهداف على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من أمام منتخب الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.

وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) أندرو بلازا، على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام منتخب سان مارينو، بهدف تدويرهم وإدخالهم أجواء المباريات.

وينتظر "أخضر الصالات" الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للنهائي الذي سيقام بعد غدٍ الأحد.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
08:46 PM

أخضر الصالات يتأهل لنهائي بطولة كرواتيا الدولية

ينتظر الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نهائي بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية بأفضلية الأهداف على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من أمام منتخب الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.

وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) أندرو بلازا، على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام منتخب سان مارينو، بهدف تدويرهم وإدخالهم أجواء المباريات.

وينتظر "أخضر الصالات" الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للنهائي الذي سيقام بعد غدٍ الأحد.

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