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بالفيديو الجواز "الإمبراطوري" يتصدر العالم والسعودي يتقدم للمركز 59

الإماراتي يتقدم للمركز الـ18

كشفت مؤسسة" إندكس باسبورت" عن أقوى جوازات السفر فى عام 2020 من حيث الدول التى تسمح لحاملها دخولها دون تأشيرة وتصدر جواز السفر اليابانى "الامبرطوزي" القائمة بعدد البلاد التى تسمح لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة وتصدرت اليابان فى الترتيب العالمى بعدد 191 دولة، وسنغافورة 190 دولة وكوريا الجنوبية وألمانيا 189 دولة، وإيطاليا وفنلندا 188 دولة، وإسبانيا ولوكسمبورج 187 دولة، وفقًا ليورو نيوز

عربيًا جاء جواز السفر السعودي في المركز 59 عالميًا بعد تقدمه 3 مراكز، في حين جاء جواز السفر الإماراتى في المركز 18 عالميًا،

ويقيس المؤشر العالمى قوة جوازات السفر بناءً على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الإنترنت..

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر فى العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات فى هذا المجال. دول آسيوية المراتب الأولى عالميًا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول. في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعًا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها في ذيل القائمة.

الجواز الإمبراطوري جواز السفر اليابانى أقوى جوازات السفر فى عام 2020

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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بالفيديو الجواز "الإمبراطوري" يتصدر العالم والسعودي يتقدم للمركز 59
سبق

كشفت مؤسسة" إندكس باسبورت" عن أقوى جوازات السفر فى عام 2020 من حيث الدول التى تسمح لحاملها دخولها دون تأشيرة وتصدر جواز السفر اليابانى "الامبرطوزي" القائمة بعدد البلاد التى تسمح لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة وتصدرت اليابان فى الترتيب العالمى بعدد 191 دولة، وسنغافورة 190 دولة وكوريا الجنوبية وألمانيا 189 دولة، وإيطاليا وفنلندا 188 دولة، وإسبانيا ولوكسمبورج 187 دولة، وفقًا ليورو نيوز

عربيًا جاء جواز السفر السعودي في المركز 59 عالميًا بعد تقدمه 3 مراكز، في حين جاء جواز السفر الإماراتى في المركز 18 عالميًا،

ويقيس المؤشر العالمى قوة جوازات السفر بناءً على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الإنترنت..

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر فى العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات فى هذا المجال. دول آسيوية المراتب الأولى عالميًا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول. في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعًا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها في ذيل القائمة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
02:46 PM
اخر تعديل
09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
03:29 PM

بالفيديو الجواز "الإمبراطوري" يتصدر العالم والسعودي يتقدم للمركز 59

الإماراتي يتقدم للمركز الـ18

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,164

كشفت مؤسسة" إندكس باسبورت" عن أقوى جوازات السفر فى عام 2020 من حيث الدول التى تسمح لحاملها دخولها دون تأشيرة وتصدر جواز السفر اليابانى "الامبرطوزي" القائمة بعدد البلاد التى تسمح لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة وتصدرت اليابان فى الترتيب العالمى بعدد 191 دولة، وسنغافورة 190 دولة وكوريا الجنوبية وألمانيا 189 دولة، وإيطاليا وفنلندا 188 دولة، وإسبانيا ولوكسمبورج 187 دولة، وفقًا ليورو نيوز

عربيًا جاء جواز السفر السعودي في المركز 59 عالميًا بعد تقدمه 3 مراكز، في حين جاء جواز السفر الإماراتى في المركز 18 عالميًا،

ويقيس المؤشر العالمى قوة جوازات السفر بناءً على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الإنترنت..

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر فى العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات فى هذا المجال. دول آسيوية المراتب الأولى عالميًا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول. في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعًا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها في ذيل القائمة.

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