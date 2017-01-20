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أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت يتجاوز مستوى 89 دولاراً للبرميل

بعد توقف الإمدادات لفترة وجيزة بسبب حريق في خط أنابيب من العراق لتركيا

لليوم الرابع على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء بعد أن أدى حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض في المدى القريب، وفقاً للعربية نت.

وتجاوزت عقود برنت مستوى 89 دولاراً للبرميل، كما قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين إلى 87.61 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا بعد مكاسب أمس لخام برنت 1.2% كما كان خام القياس الأوروبي قد لامس 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2014.

وفي تداولات سابقة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4%، إلى 86.63 دولاراً للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقال مصدر أمني كبير إن الانفجار الذي أشعل النيران في خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا نتج عن سقوط عمود كهرباء وليس هجوم.

وينقل خط الأنابيب الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ميناء جيهان التركي للتصدير.

ويتوقع محللون، حدوث إمدادات محدودة من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعاً في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

ومما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات، المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تتحول السوق إلى تحقيق فائض في الربع الأول من العام الجاري.

وحذرت الوكالة من أن مخزونات النفط والوقود التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، وأن انخفاض الإمدادات قد يتسبب في تذبذب سوق النفط في عام 2022.

وفي غضون ذلك، تواجه منظمة أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى التي تشكل سويا تكتلا يعرف باسم أوبك+، صعوبة بالفعل في الوصول إلى زيادة الإنتاج الشهري المستهدفة والبالغة 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون في أوبك لرويترز إن صعود النفط قد يستمر على مدى الأشهر القليلة المقبلة بسبب تعافي الطلب وطاقة الإنتاج المحدودة لدى أعضاء أوبك+، وإن الأسعار قد تتجاوز 100 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت يتجاوز مستوى 89 دولاراً للبرميل
سبق

لليوم الرابع على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء بعد أن أدى حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض في المدى القريب، وفقاً للعربية نت.

وتجاوزت عقود برنت مستوى 89 دولاراً للبرميل، كما قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين إلى 87.61 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا بعد مكاسب أمس لخام برنت 1.2% كما كان خام القياس الأوروبي قد لامس 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2014.

وفي تداولات سابقة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4%، إلى 86.63 دولاراً للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقال مصدر أمني كبير إن الانفجار الذي أشعل النيران في خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا نتج عن سقوط عمود كهرباء وليس هجوم.

وينقل خط الأنابيب الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ميناء جيهان التركي للتصدير.

ويتوقع محللون، حدوث إمدادات محدودة من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعاً في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

ومما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات، المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تتحول السوق إلى تحقيق فائض في الربع الأول من العام الجاري.

وحذرت الوكالة من أن مخزونات النفط والوقود التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، وأن انخفاض الإمدادات قد يتسبب في تذبذب سوق النفط في عام 2022.

وفي غضون ذلك، تواجه منظمة أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى التي تشكل سويا تكتلا يعرف باسم أوبك+، صعوبة بالفعل في الوصول إلى زيادة الإنتاج الشهري المستهدفة والبالغة 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون في أوبك لرويترز إن صعود النفط قد يستمر على مدى الأشهر القليلة المقبلة بسبب تعافي الطلب وطاقة الإنتاج المحدودة لدى أعضاء أوبك+، وإن الأسعار قد تتجاوز 100 دولار للبرميل.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:57 PM

أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت يتجاوز مستوى 89 دولاراً للبرميل

بعد توقف الإمدادات لفترة وجيزة بسبب حريق في خط أنابيب من العراق لتركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لليوم الرابع على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء بعد أن أدى حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض في المدى القريب، وفقاً للعربية نت.

وتجاوزت عقود برنت مستوى 89 دولاراً للبرميل، كما قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين إلى 87.61 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا بعد مكاسب أمس لخام برنت 1.2% كما كان خام القياس الأوروبي قد لامس 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2014.

وفي تداولات سابقة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4%، إلى 86.63 دولاراً للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقال مصدر أمني كبير إن الانفجار الذي أشعل النيران في خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا نتج عن سقوط عمود كهرباء وليس هجوم.

وينقل خط الأنابيب الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ميناء جيهان التركي للتصدير.

ويتوقع محللون، حدوث إمدادات محدودة من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعاً في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

ومما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات، المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تتحول السوق إلى تحقيق فائض في الربع الأول من العام الجاري.

وحذرت الوكالة من أن مخزونات النفط والوقود التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، وأن انخفاض الإمدادات قد يتسبب في تذبذب سوق النفط في عام 2022.

وفي غضون ذلك، تواجه منظمة أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى التي تشكل سويا تكتلا يعرف باسم أوبك+، صعوبة بالفعل في الوصول إلى زيادة الإنتاج الشهري المستهدفة والبالغة 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون في أوبك لرويترز إن صعود النفط قد يستمر على مدى الأشهر القليلة المقبلة بسبب تعافي الطلب وطاقة الإنتاج المحدودة لدى أعضاء أوبك+، وإن الأسعار قد تتجاوز 100 دولار للبرميل.

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