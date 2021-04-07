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وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية عالية في مكافحة كورونا

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية، واللقاح أثبت فعالية عالية في مكافحة فيروس كورونا.

وأوصت الوكالة الأوربية بإضافة الجلطات إلى الآثار الجانبية النادرة للقاح أسترازينيكا.

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وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية عالية في مكافحة كورونا
سبق

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية، واللقاح أثبت فعالية عالية في مكافحة فيروس كورونا.

وأوصت الوكالة الأوربية بإضافة الجلطات إلى الآثار الجانبية النادرة للقاح أسترازينيكا.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
05:47 PM

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية عالية في مكافحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية، واللقاح أثبت فعالية عالية في مكافحة فيروس كورونا.

وأوصت الوكالة الأوربية بإضافة الجلطات إلى الآثار الجانبية النادرة للقاح أسترازينيكا.

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