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وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تفتتح مكتبها بالرياض

في ظل الأهمية المتزايدة للمملكة في أسواق رأس المال

كشفت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها أسست مكتبًا لها في العاصمة السعودية الرياض لتوسيع نطاق خدماتها.

وقال المدير العام لمكتب "موديز" في السعودية محمود توتونجي: بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للمملكة في أسواق رأس المال وخططها في التوسع بشكل أكبر ضمن إطار رؤية السعودية 2030، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في تقديم تصنيفات ائتمانية تطلعية تتسم بالشفافية وذات قدرة تنبؤية.

ويتركز نشاط "موديز" في التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر، وتغطي تصنيفاتها وتحليلاتها للديون ما يقرب من 120 دولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تفتتح مكتبها بالرياض
سبق

كشفت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها أسست مكتبًا لها في العاصمة السعودية الرياض لتوسيع نطاق خدماتها.

وقال المدير العام لمكتب "موديز" في السعودية محمود توتونجي: بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للمملكة في أسواق رأس المال وخططها في التوسع بشكل أكبر ضمن إطار رؤية السعودية 2030، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في تقديم تصنيفات ائتمانية تطلعية تتسم بالشفافية وذات قدرة تنبؤية.

ويتركز نشاط "موديز" في التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر، وتغطي تصنيفاتها وتحليلاتها للديون ما يقرب من 120 دولة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
04:07 PM

وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تفتتح مكتبها بالرياض

في ظل الأهمية المتزايدة للمملكة في أسواق رأس المال

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محمد البقمي - الرياض
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كشفت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها أسست مكتبًا لها في العاصمة السعودية الرياض لتوسيع نطاق خدماتها.

وقال المدير العام لمكتب "موديز" في السعودية محمود توتونجي: بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للمملكة في أسواق رأس المال وخططها في التوسع بشكل أكبر ضمن إطار رؤية السعودية 2030، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في تقديم تصنيفات ائتمانية تطلعية تتسم بالشفافية وذات قدرة تنبؤية.

ويتركز نشاط "موديز" في التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر، وتغطي تصنيفاتها وتحليلاتها للديون ما يقرب من 120 دولة.

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