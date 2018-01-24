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إمارة مكة: لا صحة لمنع "خالد الفيصل" الحفلات الموسيقية داخل المطاعم

أشارت إلى أن التوجيه كان في السابق لمطعم وتم إغلاقه لتجاوزاته الأخلاقية

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وجَّه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهًا سابقًا للأمير، يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية، حدثت داخل المطعم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت الإمارة بالجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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إمارة مكة: لا صحة لمنع "خالد الفيصل" الحفلات الموسيقية داخل المطاعم
سبق

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وجَّه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهًا سابقًا للأمير، يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية، حدثت داخل المطعم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت الإمارة بالجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:50 PM

إمارة مكة: لا صحة لمنع "خالد الفيصل" الحفلات الموسيقية داخل المطاعم

أشارت إلى أن التوجيه كان في السابق لمطعم وتم إغلاقه لتجاوزاته الأخلاقية

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
23
12,046

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وجَّه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهًا سابقًا للأمير، يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية، حدثت داخل المطعم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت الإمارة بالجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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