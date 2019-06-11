أبها يجدّد عقد لاعبه "سميحان".. و"رديف" رئيسًا تنفيذيًّا

جدّدت إدارة نادي أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، عقد لاعب خط الوسط "سميحان النابـت-24 سنة" لمـدة موسم رياضي.

ويعتبر اللاعب سميحان من أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الأمير محمد بن سـلمـان للدرجـة الأولى في الموسم الماضي، وساهم في صعود الفريق الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب 33 مباراة كلاعب أساسي في الموسم المنصرم، وصنع 4 أهداف، وأحرز 6 أهداف.

من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار في النادي لموسـم آخر متمنيًا أن يقدّم كـل ما يرضي محبي الفريق الأبهاوي.

وفي سياق متصل عقد مجلس إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، اجتماعًا اليوم في مقر النادي؛ لمناقشة استعدادات الموسم الرياضي المقبل؛ حيث اتخذ عددًا من القرارات أبرزها:

1- الموافقة على تعيين نائب رئيس النادي عبدالعالي الحربي مشرفًا على كرة القدم لدرجة الشباب.

2- الموافقة على تعيين عبدالله عائض رديف رئيسًا تنفيذيًّا للنادي.

3- الموافقة على تعيين محمد يحي آل قعيص مديرًا للعلاقات العامة بالنادي.

4- الموافقة على تعيين أحمد ناصر الكودري سكرتيرًا تنفيذيًّا لكرة القدم.