رسميًا.. "النصر" يتعاقد مع "فونيس موري" مدافع فياريال الإسباني

أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.



وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي ⁧النصر‬⁩ رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".



‏ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.



ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.

