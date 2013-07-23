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رسميًا.. "النصر" يتعاقد مع "فونيس موري" مدافع فياريال الإسباني

أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.


وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي ⁧النصر‬⁩ رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".


‏ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.


ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا.. "النصر" يتعاقد مع "فونيس موري" مدافع فياريال الإسباني
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.


وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي ⁧النصر‬⁩ رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".


‏ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.


ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
12:15 AM

رسميًا.. "النصر" يتعاقد مع "فونيس موري" مدافع فياريال الإسباني

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
5,169

أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.


وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي ⁧النصر‬⁩ رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".


‏ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.


ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.

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