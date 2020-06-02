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قصف جوي ومدفعي يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة شرق صنعاء

فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات المتمردين في الجبهة ذاتها

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي استهدف اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قصف جوي ومدفعي يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة شرق صنعاء
سبق

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي استهدف اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
07:58 PM

قصف جوي ومدفعي يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة شرق صنعاء

فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات المتمردين في الجبهة ذاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي استهدف اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

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