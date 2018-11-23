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"أمانة الطائف" تضع لوحات إرشادية بالطريق الرئيس لـ"سديرة"

تضمنت أسماء المدارس والمراكز الصحية والهلال الأحمر و"المنتزه"

قامت أمانة محافظة الطائف ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بتركيب لوحات إرشادية بالطريق الرئيس في مركز سديرة والقرى المجاورة لها ضمن تحسين المشهد الحضري وفق مواصفات عالية الجودة.

وقد شملت المواقع التي تم وضعها باللوحات أسماء المدارس بنين وبنات ومركز الإمارة والمركز الصحي والهلال الأحمر ومنتزه سديرة .

فيما أشاد الأهالي بهذه البادرة التي تأتي ضمن أعمال التحسينات الجمالية التي تقوم بها الأمانة .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة الطائف" تضع لوحات إرشادية بالطريق الرئيس لـ"سديرة"
سبق

قامت أمانة محافظة الطائف ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بتركيب لوحات إرشادية بالطريق الرئيس في مركز سديرة والقرى المجاورة لها ضمن تحسين المشهد الحضري وفق مواصفات عالية الجودة.

وقد شملت المواقع التي تم وضعها باللوحات أسماء المدارس بنين وبنات ومركز الإمارة والمركز الصحي والهلال الأحمر ومنتزه سديرة .

فيما أشاد الأهالي بهذه البادرة التي تأتي ضمن أعمال التحسينات الجمالية التي تقوم بها الأمانة .

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
09:20 PM

"أمانة الطائف" تضع لوحات إرشادية بالطريق الرئيس لـ"سديرة"

تضمنت أسماء المدارس والمراكز الصحية والهلال الأحمر و"المنتزه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت أمانة محافظة الطائف ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بتركيب لوحات إرشادية بالطريق الرئيس في مركز سديرة والقرى المجاورة لها ضمن تحسين المشهد الحضري وفق مواصفات عالية الجودة.

وقد شملت المواقع التي تم وضعها باللوحات أسماء المدارس بنين وبنات ومركز الإمارة والمركز الصحي والهلال الأحمر ومنتزه سديرة .

فيما أشاد الأهالي بهذه البادرة التي تأتي ضمن أعمال التحسينات الجمالية التي تقوم بها الأمانة .

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