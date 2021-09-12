"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية

تؤدي إلى تدني الرؤية تبدأ ٩ صباحًا وتستمر حتى الـ٧ مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، تبدأ الساعة ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.