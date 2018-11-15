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طقس الخميس.. أمطار رعدية غزيرة ورياح على هذه المناطق

يتكون الضباب على الرياض وحائل وعسير والباحة وتبوك وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، وقد يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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طقس الخميس.. أمطار رعدية غزيرة ورياح على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، وقد يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:12 AM

طقس الخميس.. أمطار رعدية غزيرة ورياح على هذه المناطق

يتكون الضباب على الرياض وحائل وعسير والباحة وتبوك وجازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
20,114

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، وقد يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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