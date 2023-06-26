"القحطاني" يستقبل قائد سواعد جازان للبحث والإنقاذ

ينتسب للفريق أكثر من 450 متطوعًا ومتطوعة

استقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بجازان العقيد عبد الرحمن بن عبد الله القحطاني، بمكتبه، الثلاثاء، قائد فريق سواعد جازان للبحث والإنقاذ، حسن بن أحمد الجعفري.

ورحب "القحطاني" بـ"الجعفري"، وشكر له وزملائه أعمالهم التطوعية لخدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي في المجتمع، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين.

من جهته أعرب حسن الجعفري عن سعادته بلقاء قائد قوة الطوارئ الخاصة، وما استمع إليه من كلمات وامتنان، وما حظي به من حسن استقبال.

وقدّم قائد فريق سواعد جازان للبحث والإنقاذ، خلال اللقاء؛ تقريراً عن أعمال وبرامج الفريق منذ تأسيسه، موضحاً أن عدد المنتسبين للفريق بلغ أكثر من 450 متطوعاً ومتطوعة، مدربين ومؤهلين على التعامل مع الأخطار والوقاية منها، وبناء شراكة مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وسلم قائد سواعد جازان لـ"القحطاني"، شهادة شكر وعضوية شرفية.

كما سلمت إدارة الدفاع المدني بجازان، عدداً من الأفراد، شهادات شكر؛ لمشاركاتهم ومساهمتهم في مساندة الدفاع المدني بضمد أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية لهذا العام.