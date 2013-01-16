تسريبات "الشحن الزجاجي" تثير حيرة عشاق حواسيب "آيباد"

تحدثت تقارير صحفية عالمية عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية نموذجًا أوليًّا لحاسبها اللوحي الشهير "آيباد برو"، الذي يحتوي على تقنية وُصفت بالغريبة والفريدة من نوعها، والتي سيطلق عليها تقنية "الشحن الزجاجي".

وأوضح التقرير المنشور على موقع "جي إس إم آرينا"، أن حاسب "آيباد برو" الجديد المتوقع إطلاقه خلال عام 2022، كان يعمل بشعار "ميج سيف"، وهي شركة متخصصة في تصنيع تقنيات الشحن اللاسلكي؛ وهو ما يعني أن "آيباد برو" سيعتمد على تقنيات الشحن اللاسلكي.

لكن يبدو أن "أبل" قررت أن تجعلها تقنية فريدة من نوعها، بتخليها عن الهيكل المعدني الشهير لـ"آيباد برو"، واعتمادها على هيكل زجاجي جديد، سيجعل عمليات الشحن اللاسلكي أسرع وأسهل بصورة كبيرة.

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل" قولها إن الهيكل الزجاجي الجديد، سيحتوي على مغناطيس أقوى بكثير من أي نماذج سابقة؛ مما سيمنع من انفصاله عن الجهاز أو تعرضه للكسر، كما يمكن استخدام المغناطيس في تعليق الجهاز على أي مسند قريب أو وضعه بسهولة على قاعدة للشحن اللاسلكي.