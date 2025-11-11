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الأمم المتحدة تدين اغتيال محامية ليبية في الشارع

دعت لتقديم الجناة على الفور إلى العدالة

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اغتيال المحامية الليبية والناشطة في حقوق الإنسان حنان البرعصي، التي اغتيلت أمس في وَضَح النهار في أحد شوارع بنغازي على أيدي مسلحين مجهولين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في بيان أوردته "فرانس 24"، اليوم (الأربعاء)، إلى تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.

وذكرت أن "مقتل السيدة البرعصي يعد تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب".

وشُيّعت المحامية في اليوم نفسه في مدافن المدينة، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تشييعها، وخصوصًا شاهد القبر الذي كُتب عليه "شهيدة الحقيقة".

وكانت "البرعصي" (46 عامًا)، وهي وجه إعلامي في ليبيا، تعطي الكلام باستمرار لنساء يقعن ضحايا أعمال عنف، في مقاطع فيديو تبثّها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تدير جمعية محلية تدافع عن حقوق النساء.

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الأمم المتحدة تدين اغتيال محامية ليبية في الشارع
سبق

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اغتيال المحامية الليبية والناشطة في حقوق الإنسان حنان البرعصي، التي اغتيلت أمس في وَضَح النهار في أحد شوارع بنغازي على أيدي مسلحين مجهولين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في بيان أوردته "فرانس 24"، اليوم (الأربعاء)، إلى تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.

وذكرت أن "مقتل السيدة البرعصي يعد تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب".

وشُيّعت المحامية في اليوم نفسه في مدافن المدينة، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تشييعها، وخصوصًا شاهد القبر الذي كُتب عليه "شهيدة الحقيقة".

وكانت "البرعصي" (46 عامًا)، وهي وجه إعلامي في ليبيا، تعطي الكلام باستمرار لنساء يقعن ضحايا أعمال عنف، في مقاطع فيديو تبثّها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تدير جمعية محلية تدافع عن حقوق النساء.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
06:52 PM

الأمم المتحدة تدين اغتيال محامية ليبية في الشارع

دعت لتقديم الجناة على الفور إلى العدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اغتيال المحامية الليبية والناشطة في حقوق الإنسان حنان البرعصي، التي اغتيلت أمس في وَضَح النهار في أحد شوارع بنغازي على أيدي مسلحين مجهولين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في بيان أوردته "فرانس 24"، اليوم (الأربعاء)، إلى تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.

وذكرت أن "مقتل السيدة البرعصي يعد تذكيراً قوياً لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب".

وشُيّعت المحامية في اليوم نفسه في مدافن المدينة، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تشييعها، وخصوصًا شاهد القبر الذي كُتب عليه "شهيدة الحقيقة".

وكانت "البرعصي" (46 عامًا)، وهي وجه إعلامي في ليبيا، تعطي الكلام باستمرار لنساء يقعن ضحايا أعمال عنف، في مقاطع فيديو تبثّها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تدير جمعية محلية تدافع عن حقوق النساء.

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