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"لأجلهم" تنظم الحفل الختامي لتنمية التوازن لذوي الإعاقة الحركية

أقيم لمدة 15 يومًا بالصالة التعليمية في جامعة الملك سعود

أقامت جمعية لأجلهم، أمس، فعاليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الرياضي "تنمية عنصر التوازن" لذوي الإعاقة الحركية.

جاء ذلك بالصالة الرياضية "القبة الهوائية" بجامعة الملك سعود، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، وبحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني، ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني.

وأقيم البرنامج التدريبي الرياضي لذوي الإعاقة الحركية ولمدة 15 يومًا بالصالة التعليمية في جامعة الملك سعود، والذي هدف لتحقيق عنصر التوازن الحركي للفرد إلى أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناته، تحت إشراف المدرب عيد الشمري (المتخصص في رياضة ذوي الإعاقة).

من جانبها أوضحت الأميرة نوف أن الدورة التدريبية هدفت إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى ذوي الإعاقة الحركية في كل جانب من جوانب حركته عبر التدريب الفعلي من خلال التمارين اليومية التي كان يتدرب عليها جميع المتدربين مع مدربهم.

ونوه الدكتور القريني إلى دور جمعية لأجلهم لتنظيمها مثل هذه الدورات التدريبية؛ لما لها من أهمية كبرى في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتساعدهم في تنمية مهاراتهم وحياتهم اليومية.

إلى هذا شارك بعض من المتدربين في الدورة التدريبية بكل حماس أمام الحضور في مسابقات تنطيط كرة السلة - تصويب كرة القدم - قذف الألعاب الخشبية، وغيرها من التمارين الحركية.

كما تم عرض نماذج من الحالات لذوي الإعاقة الحركية التي أثمر عنها نجاح البرنامج في مساعدتهم على التوازن الحركي، والتي حازت على إعجاب جميع الحضور.

كما قدم الشاعر (غانم الصبيخان) سفير العطاء بأجلهم، فقرة شعرية متميزة. واختتم الحفل الختامي بالتكريم وتوزيع الشهادات للمتدربين والتقاط الصور التذكارية الجماعية.

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"لأجلهم" تنظم الحفل الختامي لتنمية التوازن لذوي الإعاقة الحركية
سبق

أقامت جمعية لأجلهم، أمس، فعاليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الرياضي "تنمية عنصر التوازن" لذوي الإعاقة الحركية.

جاء ذلك بالصالة الرياضية "القبة الهوائية" بجامعة الملك سعود، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، وبحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني، ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني.

وأقيم البرنامج التدريبي الرياضي لذوي الإعاقة الحركية ولمدة 15 يومًا بالصالة التعليمية في جامعة الملك سعود، والذي هدف لتحقيق عنصر التوازن الحركي للفرد إلى أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناته، تحت إشراف المدرب عيد الشمري (المتخصص في رياضة ذوي الإعاقة).

من جانبها أوضحت الأميرة نوف أن الدورة التدريبية هدفت إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى ذوي الإعاقة الحركية في كل جانب من جوانب حركته عبر التدريب الفعلي من خلال التمارين اليومية التي كان يتدرب عليها جميع المتدربين مع مدربهم.

ونوه الدكتور القريني إلى دور جمعية لأجلهم لتنظيمها مثل هذه الدورات التدريبية؛ لما لها من أهمية كبرى في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتساعدهم في تنمية مهاراتهم وحياتهم اليومية.

إلى هذا شارك بعض من المتدربين في الدورة التدريبية بكل حماس أمام الحضور في مسابقات تنطيط كرة السلة - تصويب كرة القدم - قذف الألعاب الخشبية، وغيرها من التمارين الحركية.

كما تم عرض نماذج من الحالات لذوي الإعاقة الحركية التي أثمر عنها نجاح البرنامج في مساعدتهم على التوازن الحركي، والتي حازت على إعجاب جميع الحضور.

كما قدم الشاعر (غانم الصبيخان) سفير العطاء بأجلهم، فقرة شعرية متميزة. واختتم الحفل الختامي بالتكريم وتوزيع الشهادات للمتدربين والتقاط الصور التذكارية الجماعية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:22 PM

"لأجلهم" تنظم الحفل الختامي لتنمية التوازن لذوي الإعاقة الحركية

أقيم لمدة 15 يومًا بالصالة التعليمية في جامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت جمعية لأجلهم، أمس، فعاليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الرياضي "تنمية عنصر التوازن" لذوي الإعاقة الحركية.

جاء ذلك بالصالة الرياضية "القبة الهوائية" بجامعة الملك سعود، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، وبحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني، ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني.

وأقيم البرنامج التدريبي الرياضي لذوي الإعاقة الحركية ولمدة 15 يومًا بالصالة التعليمية في جامعة الملك سعود، والذي هدف لتحقيق عنصر التوازن الحركي للفرد إلى أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناته، تحت إشراف المدرب عيد الشمري (المتخصص في رياضة ذوي الإعاقة).

من جانبها أوضحت الأميرة نوف أن الدورة التدريبية هدفت إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى ذوي الإعاقة الحركية في كل جانب من جوانب حركته عبر التدريب الفعلي من خلال التمارين اليومية التي كان يتدرب عليها جميع المتدربين مع مدربهم.

ونوه الدكتور القريني إلى دور جمعية لأجلهم لتنظيمها مثل هذه الدورات التدريبية؛ لما لها من أهمية كبرى في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتساعدهم في تنمية مهاراتهم وحياتهم اليومية.

إلى هذا شارك بعض من المتدربين في الدورة التدريبية بكل حماس أمام الحضور في مسابقات تنطيط كرة السلة - تصويب كرة القدم - قذف الألعاب الخشبية، وغيرها من التمارين الحركية.

كما تم عرض نماذج من الحالات لذوي الإعاقة الحركية التي أثمر عنها نجاح البرنامج في مساعدتهم على التوازن الحركي، والتي حازت على إعجاب جميع الحضور.

كما قدم الشاعر (غانم الصبيخان) سفير العطاء بأجلهم، فقرة شعرية متميزة. واختتم الحفل الختامي بالتكريم وتوزيع الشهادات للمتدربين والتقاط الصور التذكارية الجماعية.

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