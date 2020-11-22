النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العتيبي"  يزور بلدية بدر الجنوب ويبحث احتياجات المحافظة

‪ اجتمع بالمجلس البلدي واستعرض مشروعات درء أخطار السيول

قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد نايف العتيبي يرافقه وكيل الأمين المهندس بنيان محمد المهذل اليوم بزيارة لبلدية محافظة بدر الجنوب وكان في استقباله رئيس بلدية بدر الجنوب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية.

وتفقد "العتيبي" أقسام البلدية ومناقشة احتياجات كل قسم كما استمع لشرح من رؤساء الأقسام ومطالبهم.

كما اجتمع "العتيبي" مع المجلس البلدي وتم مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها من مشروعات درء أخطار السيول والأسفلت والتثمين وكل ما يخدم المحافظة ومراكزها.

وفي الختام قام "العتيبي" بالمرور على المركز الحضري ومنتزه موعاه والعديد من المشروعات المنفذة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العتيبي"  يزور بلدية بدر الجنوب ويبحث احتياجات المحافظة
سبق

قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد نايف العتيبي يرافقه وكيل الأمين المهندس بنيان محمد المهذل اليوم بزيارة لبلدية محافظة بدر الجنوب وكان في استقباله رئيس بلدية بدر الجنوب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية.

وتفقد "العتيبي" أقسام البلدية ومناقشة احتياجات كل قسم كما استمع لشرح من رؤساء الأقسام ومطالبهم.

كما اجتمع "العتيبي" مع المجلس البلدي وتم مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها من مشروعات درء أخطار السيول والأسفلت والتثمين وكل ما يخدم المحافظة ومراكزها.

وفي الختام قام "العتيبي" بالمرور على المركز الحضري ومنتزه موعاه والعديد من المشروعات المنفذة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:58 PM

"العتيبي"  يزور بلدية بدر الجنوب ويبحث احتياجات المحافظة

‪ اجتمع بالمجلس البلدي واستعرض مشروعات درء أخطار السيول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
170

قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد نايف العتيبي يرافقه وكيل الأمين المهندس بنيان محمد المهذل اليوم بزيارة لبلدية محافظة بدر الجنوب وكان في استقباله رئيس بلدية بدر الجنوب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية.

وتفقد "العتيبي" أقسام البلدية ومناقشة احتياجات كل قسم كما استمع لشرح من رؤساء الأقسام ومطالبهم.

كما اجتمع "العتيبي" مع المجلس البلدي وتم مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها من مشروعات درء أخطار السيول والأسفلت والتثمين وكل ما يخدم المحافظة ومراكزها.

وفي الختام قام "العتيبي" بالمرور على المركز الحضري ومنتزه موعاه والعديد من المشروعات المنفذة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,016
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,474

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة