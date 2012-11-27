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الأردن.. "مشاجرة عنيفة" تصرع شخصًا وتصيب 6 والأمن يحقّق

وقعت بإحدى المناطق بمحافظة الكرك والحالات جميعها قيد العلاج

قُتل شخص وأصيب 6 آخرون، اليوم، في مشاجرة عنيفة اندلعت بين عدد من الأشخاص في محافظة الكرك بالأردن، وفق مصدر أمني.

ووفق "روسيا اليوم" التي نقلت عن مصدر أمني قال لوكالة "عمون" المحلية: إن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق بمحافظة الكرك، ونتج عنها وفاة وست إصابات أخرى جميعها قيد العلاج.

وأضاف المصدر الأردني: أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

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الأردن.. "مشاجرة عنيفة" تصرع شخصًا وتصيب 6 والأمن يحقّق
سبق

قُتل شخص وأصيب 6 آخرون، اليوم، في مشاجرة عنيفة اندلعت بين عدد من الأشخاص في محافظة الكرك بالأردن، وفق مصدر أمني.

ووفق "روسيا اليوم" التي نقلت عن مصدر أمني قال لوكالة "عمون" المحلية: إن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق بمحافظة الكرك، ونتج عنها وفاة وست إصابات أخرى جميعها قيد العلاج.

وأضاف المصدر الأردني: أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
07:06 PM

الأردن.. "مشاجرة عنيفة" تصرع شخصًا وتصيب 6 والأمن يحقّق

وقعت بإحدى المناطق بمحافظة الكرك والحالات جميعها قيد العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل شخص وأصيب 6 آخرون، اليوم، في مشاجرة عنيفة اندلعت بين عدد من الأشخاص في محافظة الكرك بالأردن، وفق مصدر أمني.

ووفق "روسيا اليوم" التي نقلت عن مصدر أمني قال لوكالة "عمون" المحلية: إن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق بمحافظة الكرك، ونتج عنها وفاة وست إصابات أخرى جميعها قيد العلاج.

وأضاف المصدر الأردني: أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

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