أسواق عبدالله العثيم تفتتح أول فروعها في العام 2021 بحي الروضة بالرياض

يقام على مساحة 430 متراً مربعاً ويحمل الرقم 251 على مستوى المملكة

دشن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة، وأول فرع في العام 2021م، بحي الروضة بمدينة الرياض، والذي يحمل الرقم 251 على مستوى المملكة.

تم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتداداً لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها بإيصال خدماتها لكل عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأضاف "العثيم" أن افتتاح الفرع جاء تلبية للطلب المتزايد من العملاء في حي الخليج والأحياء المجاورة له؛ سعياً من الشركة لتوفير احتياجات العملاء المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى إن الفرع الجديد يقام على مساحة 430 متر مربع، ويقع في حي الخليج، على شارع الأمير بندر بن عبدالعزيز، ومجهزاً بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أب ستور وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.