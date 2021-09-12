فيصل بن فرحان: المملكة ترفض قطعياً استخدام الميليشيات الحوثية للشعب اليمني كرهينة

قال خلال مؤتمر مع وزير الخارجية النمساوي: ندعم جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة ترفض قطعياً استخدام الميليشيات الحوثية للشعب اليمني كرهينة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم مع نظيره النمساوي في الرياض: نؤكّد دعمنا للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

من جهته، قال الوزير النمساوي: السعودية شريك أساسي للنمسا، وآمل في زيارة مواطنيها بلادنا، وللسعودية دور مهم في أمن واستقرار المنطقة، ونشجع عمليات التطوير التي تشهدها السعودية.

وحول إيران، قال الوزير النمساوي: لم نرَ مؤشرات إيجابية من إيران بشأن الملف النووي، ونأمل في استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا.