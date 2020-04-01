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"الجيش الليبي": مستعدون لكل الاحتمالات وأوامر بضرب أي سفينة تركية

المهداوي: لدينا القدرة على دحر التدخل التركي وإفشال مخططه في البلاد

أعلنت القوات المسلحة الليبية استعدادها لكل الاحتمالات، مشيرة إلى أن لدى جيش الحر أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية، تتقدم نحو السواحل الليبية.

وأكد رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي؛ أن الجيش يملك اليوم القدرة على دحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في البلاد.

وأضاف المهدوي؛ أن "القوات المسلحة مستعدة وتملك اليوم القدرة الكافية لدحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في ليبيا"، وفق ما جاء في موقع "أخبار ليبيا 24".

وأكد مصدر عسكري، أن مدفعية تركية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في العاصمة طرابلس، مضيفاً أن المدفعية المتمركزة بالقرب من جامع الشاطر في عرادة وسط المناطق السكنية تستهدف المناطق المتاخمة لطرابلس.

القوات المسلحة الليبية ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الجيش الليبي": مستعدون لكل الاحتمالات وأوامر بضرب أي سفينة تركية
سبق

أعلنت القوات المسلحة الليبية استعدادها لكل الاحتمالات، مشيرة إلى أن لدى جيش الحر أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية، تتقدم نحو السواحل الليبية.

وأكد رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي؛ أن الجيش يملك اليوم القدرة على دحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في البلاد.

وأضاف المهدوي؛ أن "القوات المسلحة مستعدة وتملك اليوم القدرة الكافية لدحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في ليبيا"، وفق ما جاء في موقع "أخبار ليبيا 24".

وأكد مصدر عسكري، أن مدفعية تركية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في العاصمة طرابلس، مضيفاً أن المدفعية المتمركزة بالقرب من جامع الشاطر في عرادة وسط المناطق السكنية تستهدف المناطق المتاخمة لطرابلس.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:23 PM

"الجيش الليبي": مستعدون لكل الاحتمالات وأوامر بضرب أي سفينة تركية

المهداوي: لدينا القدرة على دحر التدخل التركي وإفشال مخططه في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات المسلحة الليبية استعدادها لكل الاحتمالات، مشيرة إلى أن لدى جيش الحر أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية، تتقدم نحو السواحل الليبية.

وأكد رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي؛ أن الجيش يملك اليوم القدرة على دحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في البلاد.

وأضاف المهدوي؛ أن "القوات المسلحة مستعدة وتملك اليوم القدرة الكافية لدحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في ليبيا"، وفق ما جاء في موقع "أخبار ليبيا 24".

وأكد مصدر عسكري، أن مدفعية تركية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في العاصمة طرابلس، مضيفاً أن المدفعية المتمركزة بالقرب من جامع الشاطر في عرادة وسط المناطق السكنية تستهدف المناطق المتاخمة لطرابلس.

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