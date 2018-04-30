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مصادر "سبق": افتتاح 8 قاعات للسينما في مكة قريباً.. هنا تفاصيلها

ضمن مشروع المدينة الذكية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط

أوضح المدير العام لمكتب الركن الثامن للتطوير والاستثمار العقاري المهندس محمد عامر لـ "سبق" أن مشروع إنشاء مدينة مكة الذكية للأغذية يعد أكبر سوق للمواد الغذائية في الشرق الأوسط وليس مقتصراً على المواد الغذائية فحسب بل ينقسم المشروع إلى عدة أقسام منها منطقة المعارض وصالات التغذية سواء بالتجزئة أو بالجملة والثلاجات والمستودعات إضافة إلى متحف وصالات سينما.

وأكد المهندس محمد عامر أن صالات السينما ستكون ضمن المنطقة الترفيهية المكونة من ألعاب ترفيهية ومطاعم وكافيهات، وسيتم البدء فيها بعد الانتهاء من بناء مرحلتي منطقة المعارض والثلاجات والمستودعات ومنطقة المول التجاري والمتحف.

وأضاف عامر أنه سيتم إقامة 8 قاعات للسينما مجهزة بأحدث التقنيات داخل مدينة مكة الذكية للأغذية، ٤ من تلك الصالات ستكون لإقامة المسارح وسيتم تسليمها لشركات عالمية لتشغيلها.

وأفاد في معرض تصريحه لـ" سبق " بأن صالات السينما ستكون ضمن منطقة تطوير العكيشية على امتداد شارع إبراهيم الخليل، حيث سيتم بناء مدينه مكة الذكية على مساحه 3 كيلومترات، وجزء منها سيكون خارج حد الحرم ، لافتاً إلى أن المنطقة الترفيهية ومن ضمنها صالات السينما ستكون خارج حد الحرم.

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مصادر "سبق": افتتاح 8 قاعات للسينما في مكة قريباً.. هنا تفاصيلها
سبق

أوضح المدير العام لمكتب الركن الثامن للتطوير والاستثمار العقاري المهندس محمد عامر لـ "سبق" أن مشروع إنشاء مدينة مكة الذكية للأغذية يعد أكبر سوق للمواد الغذائية في الشرق الأوسط وليس مقتصراً على المواد الغذائية فحسب بل ينقسم المشروع إلى عدة أقسام منها منطقة المعارض وصالات التغذية سواء بالتجزئة أو بالجملة والثلاجات والمستودعات إضافة إلى متحف وصالات سينما.

وأكد المهندس محمد عامر أن صالات السينما ستكون ضمن المنطقة الترفيهية المكونة من ألعاب ترفيهية ومطاعم وكافيهات، وسيتم البدء فيها بعد الانتهاء من بناء مرحلتي منطقة المعارض والثلاجات والمستودعات ومنطقة المول التجاري والمتحف.

وأضاف عامر أنه سيتم إقامة 8 قاعات للسينما مجهزة بأحدث التقنيات داخل مدينة مكة الذكية للأغذية، ٤ من تلك الصالات ستكون لإقامة المسارح وسيتم تسليمها لشركات عالمية لتشغيلها.

وأفاد في معرض تصريحه لـ" سبق " بأن صالات السينما ستكون ضمن منطقة تطوير العكيشية على امتداد شارع إبراهيم الخليل، حيث سيتم بناء مدينه مكة الذكية على مساحه 3 كيلومترات، وجزء منها سيكون خارج حد الحرم ، لافتاً إلى أن المنطقة الترفيهية ومن ضمنها صالات السينما ستكون خارج حد الحرم.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:22 PM

مصادر "سبق": افتتاح 8 قاعات للسينما في مكة قريباً.. هنا تفاصيلها

ضمن مشروع المدينة الذكية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
81
42,749

أوضح المدير العام لمكتب الركن الثامن للتطوير والاستثمار العقاري المهندس محمد عامر لـ "سبق" أن مشروع إنشاء مدينة مكة الذكية للأغذية يعد أكبر سوق للمواد الغذائية في الشرق الأوسط وليس مقتصراً على المواد الغذائية فحسب بل ينقسم المشروع إلى عدة أقسام منها منطقة المعارض وصالات التغذية سواء بالتجزئة أو بالجملة والثلاجات والمستودعات إضافة إلى متحف وصالات سينما.

وأكد المهندس محمد عامر أن صالات السينما ستكون ضمن المنطقة الترفيهية المكونة من ألعاب ترفيهية ومطاعم وكافيهات، وسيتم البدء فيها بعد الانتهاء من بناء مرحلتي منطقة المعارض والثلاجات والمستودعات ومنطقة المول التجاري والمتحف.

وأضاف عامر أنه سيتم إقامة 8 قاعات للسينما مجهزة بأحدث التقنيات داخل مدينة مكة الذكية للأغذية، ٤ من تلك الصالات ستكون لإقامة المسارح وسيتم تسليمها لشركات عالمية لتشغيلها.

وأفاد في معرض تصريحه لـ" سبق " بأن صالات السينما ستكون ضمن منطقة تطوير العكيشية على امتداد شارع إبراهيم الخليل، حيث سيتم بناء مدينه مكة الذكية على مساحه 3 كيلومترات، وجزء منها سيكون خارج حد الحرم ، لافتاً إلى أن المنطقة الترفيهية ومن ضمنها صالات السينما ستكون خارج حد الحرم.

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