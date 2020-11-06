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الولايات المتحدة تسجّل 117,988 إصابة بكورونا و1,135 حالة وفاة

فيما تخطى إجمالي الإصابات 9.5 ملايين والوفيات 234,264 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة تسجّل 117,988 إصابة بكورونا و1,135 حالة وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:29 PM

الولايات المتحدة تسجّل 117,988 إصابة بكورونا و1,135 حالة وفاة

فيما تخطى إجمالي الإصابات 9.5 ملايين والوفيات 234,264 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.

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