وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.

إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة. وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:49 PM

إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة





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سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة.

وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.