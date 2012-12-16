اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده. وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030. حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.

ولي العهد يستعرض عددًا من المستجدات الاقتصادية العالمية مع رئيس "دافوس" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-16 اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده.



وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.



حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 12:18 AM

اخر تعديل 16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 01:29 AM

ولي العهد يستعرض عددًا من المستجدات الاقتصادية العالمية مع رئيس "دافوس" بحثا فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030م





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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده.



وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.



حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.