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"العجلان": زيارة رئيس الوزراء التايلاندي تدعم أواصر الصداقة بين البلدَيْن والتعاون المشترك

أعرب عن أمله بأن تثمر الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم العلاقات الثنائية

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان أن المملكة دائمًا ما ترسي مبادئ الصداقة والتعاون على الأصعدة كافة، خاصة في محيطها الآسيوي. ويتجلى ذلك في دعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة.

‏وقال العجلان: "إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والعالمية انطلاقًا من حرص المملكة على بناء علاقات مميزة مع كل دول العالم، والتقدير المتبادل بين قادة الدولتين، وحرصهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك".

وأضاف بأن المملكة تدرك جيدًا – من واقع مكانتها العالمية والإقليمية ودورها الريادي – أهمية الشراكة السياسية والاقتصادية مع دول العالم، خاصة في محيطها الإقليمي. وهذا التوجه يصب في صميم أهداف رؤية المملكة 2030؛ إذ تركز الرؤية على محيطها الآسيوي اقتصاديًّا وتجاريًّا واستثماريًّا بما يخدم المصالح المشتركة.

‏وأعرب "العجلان" عن أمله بأن تثمر الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم العلاقات الثنائية، ويضيف زخمًا جديدًا لأواصر الصداقة بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجلان": زيارة رئيس الوزراء التايلاندي تدعم أواصر الصداقة بين البلدَيْن والتعاون المشترك
سبق

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان أن المملكة دائمًا ما ترسي مبادئ الصداقة والتعاون على الأصعدة كافة، خاصة في محيطها الآسيوي. ويتجلى ذلك في دعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة.

‏وقال العجلان: "إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والعالمية انطلاقًا من حرص المملكة على بناء علاقات مميزة مع كل دول العالم، والتقدير المتبادل بين قادة الدولتين، وحرصهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك".

وأضاف بأن المملكة تدرك جيدًا – من واقع مكانتها العالمية والإقليمية ودورها الريادي – أهمية الشراكة السياسية والاقتصادية مع دول العالم، خاصة في محيطها الإقليمي. وهذا التوجه يصب في صميم أهداف رؤية المملكة 2030؛ إذ تركز الرؤية على محيطها الآسيوي اقتصاديًّا وتجاريًّا واستثماريًّا بما يخدم المصالح المشتركة.

‏وأعرب "العجلان" عن أمله بأن تثمر الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم العلاقات الثنائية، ويضيف زخمًا جديدًا لأواصر الصداقة بين البلدين.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:11 AM

"العجلان": زيارة رئيس الوزراء التايلاندي تدعم أواصر الصداقة بين البلدَيْن والتعاون المشترك

أعرب عن أمله بأن تثمر الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم العلاقات الثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان أن المملكة دائمًا ما ترسي مبادئ الصداقة والتعاون على الأصعدة كافة، خاصة في محيطها الآسيوي. ويتجلى ذلك في دعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة.

‏وقال العجلان: "إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والعالمية انطلاقًا من حرص المملكة على بناء علاقات مميزة مع كل دول العالم، والتقدير المتبادل بين قادة الدولتين، وحرصهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك".

وأضاف بأن المملكة تدرك جيدًا – من واقع مكانتها العالمية والإقليمية ودورها الريادي – أهمية الشراكة السياسية والاقتصادية مع دول العالم، خاصة في محيطها الإقليمي. وهذا التوجه يصب في صميم أهداف رؤية المملكة 2030؛ إذ تركز الرؤية على محيطها الآسيوي اقتصاديًّا وتجاريًّا واستثماريًّا بما يخدم المصالح المشتركة.

‏وأعرب "العجلان" عن أمله بأن تثمر الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم العلاقات الثنائية، ويضيف زخمًا جديدًا لأواصر الصداقة بين البلدين.

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