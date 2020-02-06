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التخصصات الصحية تُعلن نِسَب النجاح لاختبار الرخصة السعودية في الجامعات

القثامي: أظهرت تحسنًا خاصة في تخصص التمريض والذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نِسَب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لممارسة المهنة لطلاب وخريجي الجامعات السعودية الحكومية والخاصة؛ وذلك في تخصصات: (الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض) خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى ديسمبر 2019م.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النتائج أظهرت تحسنًا في نِسَب النجاح خاصة في تخصص التمريض الذي حقّق ارتفاعًا ملحوظًا في نِسَب الاجتياز من 26% إلى 83% خلال السنوات الخمس الماضية، وفي تخصص طب الأسنان تحسنت نِسَب الاجتياز فيه من 64% إلى 81%، مع استمرار تخصص الطب البشري في تحقيق نِسَب اجتياز جيدة؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع استمرار الهيئة في نشر نِسَب ومعدلات النجاح في اختباراتها بشكل علني تحقيقًا للشفافية، وترسيخًا لمبدأ التنافس، وتوثيقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى مخرجات الكليات الصحية وإعداد الكوادر للمستقبل.

وأضاف أن نسبة الاجتياز الإجمالية في تخصص الصيدلة هي 84%، وهي من الاختبارات الوطنية الجديدة.

ونوّه القثامي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، في إعداد الكوادر الصحية للمستقبل، وتثمّن ما بذلته لرفع مستوى التعليم والتدريب لهذه الكوادر؛ للوصول إلى ممارسة صحية آمنة، تُسهم في تحقيق رؤية المملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية بها.

وأشار إلى أن الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، يتم وفقًا لأعلى المعايير العالمية في التقييم ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة؛ وذلك بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين، واسترشادًا بالكفاءات العالمية المعتبرة.

ولفت إلى أن أسئلة الاختبار تُعد من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة، ودقة عملية التقييم؛ حيث تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من خبراء في التخصص من شتى القطاعات الأكاديمية والصحية.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اختبار الرخصة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التخصصات الصحية تُعلن نِسَب النجاح لاختبار الرخصة السعودية في الجامعات
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نِسَب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لممارسة المهنة لطلاب وخريجي الجامعات السعودية الحكومية والخاصة؛ وذلك في تخصصات: (الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض) خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى ديسمبر 2019م.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النتائج أظهرت تحسنًا في نِسَب النجاح خاصة في تخصص التمريض الذي حقّق ارتفاعًا ملحوظًا في نِسَب الاجتياز من 26% إلى 83% خلال السنوات الخمس الماضية، وفي تخصص طب الأسنان تحسنت نِسَب الاجتياز فيه من 64% إلى 81%، مع استمرار تخصص الطب البشري في تحقيق نِسَب اجتياز جيدة؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع استمرار الهيئة في نشر نِسَب ومعدلات النجاح في اختباراتها بشكل علني تحقيقًا للشفافية، وترسيخًا لمبدأ التنافس، وتوثيقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى مخرجات الكليات الصحية وإعداد الكوادر للمستقبل.

وأضاف أن نسبة الاجتياز الإجمالية في تخصص الصيدلة هي 84%، وهي من الاختبارات الوطنية الجديدة.

ونوّه القثامي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، في إعداد الكوادر الصحية للمستقبل، وتثمّن ما بذلته لرفع مستوى التعليم والتدريب لهذه الكوادر؛ للوصول إلى ممارسة صحية آمنة، تُسهم في تحقيق رؤية المملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية بها.

وأشار إلى أن الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، يتم وفقًا لأعلى المعايير العالمية في التقييم ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة؛ وذلك بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين، واسترشادًا بالكفاءات العالمية المعتبرة.

ولفت إلى أن أسئلة الاختبار تُعد من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة، ودقة عملية التقييم؛ حيث تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من خبراء في التخصص من شتى القطاعات الأكاديمية والصحية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:24 AM

التخصصات الصحية تُعلن نِسَب النجاح لاختبار الرخصة السعودية في الجامعات

القثامي: أظهرت تحسنًا خاصة في تخصص التمريض والذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نِسَب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لممارسة المهنة لطلاب وخريجي الجامعات السعودية الحكومية والخاصة؛ وذلك في تخصصات: (الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض) خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى ديسمبر 2019م.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النتائج أظهرت تحسنًا في نِسَب النجاح خاصة في تخصص التمريض الذي حقّق ارتفاعًا ملحوظًا في نِسَب الاجتياز من 26% إلى 83% خلال السنوات الخمس الماضية، وفي تخصص طب الأسنان تحسنت نِسَب الاجتياز فيه من 64% إلى 81%، مع استمرار تخصص الطب البشري في تحقيق نِسَب اجتياز جيدة؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع استمرار الهيئة في نشر نِسَب ومعدلات النجاح في اختباراتها بشكل علني تحقيقًا للشفافية، وترسيخًا لمبدأ التنافس، وتوثيقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى مخرجات الكليات الصحية وإعداد الكوادر للمستقبل.

وأضاف أن نسبة الاجتياز الإجمالية في تخصص الصيدلة هي 84%، وهي من الاختبارات الوطنية الجديدة.

ونوّه القثامي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، في إعداد الكوادر الصحية للمستقبل، وتثمّن ما بذلته لرفع مستوى التعليم والتدريب لهذه الكوادر؛ للوصول إلى ممارسة صحية آمنة، تُسهم في تحقيق رؤية المملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية بها.

وأشار إلى أن الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، يتم وفقًا لأعلى المعايير العالمية في التقييم ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة؛ وذلك بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين، واسترشادًا بالكفاءات العالمية المعتبرة.

ولفت إلى أن أسئلة الاختبار تُعد من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة، ودقة عملية التقييم؛ حيث تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من خبراء في التخصص من شتى القطاعات الأكاديمية والصحية.

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