النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقديم حزمة من الخدمات الخاصة للمكفوفين خلال فعاليات "شتاء الرياض"

تشتمل على إعداد قوائم طعام مكتوبة بطريقة برايل داخل نخبة من المطاعم

توفر مناطق "شتاء الرياض" خدمات خاصة ونوعية للمكفوفين، عبر توفير قوائم طعام مكتوبة على طريقة برايل داخل نخبة من مطاعم منطقة "الرياض بوليفارد" و"سفاري الرياض" تمكنهم من الطلب ومعرفة المكونات والأسعار بطريقة سهلة و ميسرة.

وشملت المطاعم "المطعم السعودي الدراعة، والمطعم اليمني ليالي عدن، والمطعم المصري ليالي المحروسة، والمطعم اللبناني بيروت خانم، ومطعم زودياك قاردن، ومطعم ROMEOS في منطقة سفاري الرياض".

ويعمل فريق من المتخصصين بمتابعة الهيئة العامة للترفيه في مساعدة المكفوفين، وضعيفي الإبصار ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتعددة في شتاء الرياض.

وشكرت جمعية إبصار الخيرية المتخصصة في خدمة المكفوفين والمعاقين بصرياً، الهيئة العامة للترفيه على جهودها، من خلال تبنيها مبادرة "أقدر" التي يقوم عليها عدد من الشباب السعودي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية أمل بنت حمدان الحنيطي، أهمية وجود مثل هذه المبادرات في فعاليات ترفيهية تستهدف كل فئات المجتمع، وأوضحت أن الجمعية لمست ما تقدمه الهيئة العامة للترفيه لهذه الفئة، وتأكيداتها المستمرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين كافة متطلباتهم خلال إقامة الفعاليات، من تسهيل إجراءات الدخول، إلى توفير مسار خاص لشراء التذاكر، ومواقف سيارات خاصة، وأصوات وإشارات تضاء في حالات الطوارئ، وتوفير منزلقات لتسهيل حركة الدخول والخروج عند مداخل الفعاليات، ومقاعد خاصة في الفعاليات المسرحية.

وقالت: هذا الاهتمام الذي تتبناه الهيئة يشكل إحدى الأولويات التي تنبثق من مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم فعاليات المجتمع، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

شتاء الرياض موسم الرياض خدمات خاصة للمكفوفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقديم حزمة من الخدمات الخاصة للمكفوفين خلال فعاليات "شتاء الرياض"
سبق

توفر مناطق "شتاء الرياض" خدمات خاصة ونوعية للمكفوفين، عبر توفير قوائم طعام مكتوبة على طريقة برايل داخل نخبة من مطاعم منطقة "الرياض بوليفارد" و"سفاري الرياض" تمكنهم من الطلب ومعرفة المكونات والأسعار بطريقة سهلة و ميسرة.

وشملت المطاعم "المطعم السعودي الدراعة، والمطعم اليمني ليالي عدن، والمطعم المصري ليالي المحروسة، والمطعم اللبناني بيروت خانم، ومطعم زودياك قاردن، ومطعم ROMEOS في منطقة سفاري الرياض".

ويعمل فريق من المتخصصين بمتابعة الهيئة العامة للترفيه في مساعدة المكفوفين، وضعيفي الإبصار ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتعددة في شتاء الرياض.

وشكرت جمعية إبصار الخيرية المتخصصة في خدمة المكفوفين والمعاقين بصرياً، الهيئة العامة للترفيه على جهودها، من خلال تبنيها مبادرة "أقدر" التي يقوم عليها عدد من الشباب السعودي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية أمل بنت حمدان الحنيطي، أهمية وجود مثل هذه المبادرات في فعاليات ترفيهية تستهدف كل فئات المجتمع، وأوضحت أن الجمعية لمست ما تقدمه الهيئة العامة للترفيه لهذه الفئة، وتأكيداتها المستمرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين كافة متطلباتهم خلال إقامة الفعاليات، من تسهيل إجراءات الدخول، إلى توفير مسار خاص لشراء التذاكر، ومواقف سيارات خاصة، وأصوات وإشارات تضاء في حالات الطوارئ، وتوفير منزلقات لتسهيل حركة الدخول والخروج عند مداخل الفعاليات، ومقاعد خاصة في الفعاليات المسرحية.

وقالت: هذا الاهتمام الذي تتبناه الهيئة يشكل إحدى الأولويات التي تنبثق من مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم فعاليات المجتمع، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
02:24 PM

تقديم حزمة من الخدمات الخاصة للمكفوفين خلال فعاليات "شتاء الرياض"

تشتمل على إعداد قوائم طعام مكتوبة بطريقة برايل داخل نخبة من المطاعم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
290

توفر مناطق "شتاء الرياض" خدمات خاصة ونوعية للمكفوفين، عبر توفير قوائم طعام مكتوبة على طريقة برايل داخل نخبة من مطاعم منطقة "الرياض بوليفارد" و"سفاري الرياض" تمكنهم من الطلب ومعرفة المكونات والأسعار بطريقة سهلة و ميسرة.

وشملت المطاعم "المطعم السعودي الدراعة، والمطعم اليمني ليالي عدن، والمطعم المصري ليالي المحروسة، والمطعم اللبناني بيروت خانم، ومطعم زودياك قاردن، ومطعم ROMEOS في منطقة سفاري الرياض".

ويعمل فريق من المتخصصين بمتابعة الهيئة العامة للترفيه في مساعدة المكفوفين، وضعيفي الإبصار ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتعددة في شتاء الرياض.

وشكرت جمعية إبصار الخيرية المتخصصة في خدمة المكفوفين والمعاقين بصرياً، الهيئة العامة للترفيه على جهودها، من خلال تبنيها مبادرة "أقدر" التي يقوم عليها عدد من الشباب السعودي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية أمل بنت حمدان الحنيطي، أهمية وجود مثل هذه المبادرات في فعاليات ترفيهية تستهدف كل فئات المجتمع، وأوضحت أن الجمعية لمست ما تقدمه الهيئة العامة للترفيه لهذه الفئة، وتأكيداتها المستمرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين كافة متطلباتهم خلال إقامة الفعاليات، من تسهيل إجراءات الدخول، إلى توفير مسار خاص لشراء التذاكر، ومواقف سيارات خاصة، وأصوات وإشارات تضاء في حالات الطوارئ، وتوفير منزلقات لتسهيل حركة الدخول والخروج عند مداخل الفعاليات، ومقاعد خاصة في الفعاليات المسرحية.

وقالت: هذا الاهتمام الذي تتبناه الهيئة يشكل إحدى الأولويات التي تنبثق من مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم فعاليات المجتمع، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,100
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,996
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,541

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة