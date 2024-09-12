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أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً

دعت أفراد المجتمع إلى التعاون والتصدّي لجميع الممارسات المخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 464 جولة رقابية، وأعقبتها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "25" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و"4" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "854" موقعاً، باستخدام "151548" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "446" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "6873" طناً من النفايات، وإزالة "2984" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "8804" أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت "الأمانة" استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 464 جولة رقابية، وأعقبتها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "25" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و"4" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "854" موقعاً، باستخدام "151548" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "446" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "6873" طناً من النفايات، وإزالة "2984" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "8804" أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت "الأمانة" استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:08 PM

أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً

دعت أفراد المجتمع إلى التعاون والتصدّي لجميع الممارسات المخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 464 جولة رقابية، وأعقبتها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "25" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و"4" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "854" موقعاً، باستخدام "151548" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "446" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "6873" طناً من النفايات، وإزالة "2984" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "8804" أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت "الأمانة" استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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