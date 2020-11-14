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كورونا في باكستان.. تسجيل 2165 إصابة جديدة و17 وفاة وشفاء851

الحصيلة الإجمالية للإصابات 354461 منها 24938 حالة نشطة

سجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 354461 حالة، منها 24938 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس.
وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.

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كورونا في باكستان.. تسجيل 2165 إصابة جديدة و17 وفاة وشفاء851
سبق

سجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 354461 حالة، منها 24938 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس.
وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
06:54 PM

كورونا في باكستان.. تسجيل 2165 إصابة جديدة و17 وفاة وشفاء851

الحصيلة الإجمالية للإصابات 354461 منها 24938 حالة نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 354461 حالة، منها 24938 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس.
وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.

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