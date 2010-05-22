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"العربية": مقتحم منبر الحرم "مواطن أربعيني" ادّعى أنه المهدي المنتظر

شرطة مكة أعلنت أمس توقيفه مؤكدة أنه تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه

‏كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدّسة، بحسب "قناة العربية"، أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدّعي أنه المهدي المنتظر.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرّح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.. وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العربية": مقتحم منبر الحرم "مواطن أربعيني" ادّعى أنه المهدي المنتظر
سبق

‏كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدّسة، بحسب "قناة العربية"، أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدّعي أنه المهدي المنتظر.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرّح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.. وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
12:32 PM

"العربية": مقتحم منبر الحرم "مواطن أربعيني" ادّعى أنه المهدي المنتظر

شرطة مكة أعلنت أمس توقيفه مؤكدة أنه تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
21
13,756

‏كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدّسة، بحسب "قناة العربية"، أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدّعي أنه المهدي المنتظر.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرّح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.. وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

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