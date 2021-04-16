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بالأسماء .. "تعليم تبوك" يحقق (19) ميدالية في "الكانجارو للرياضيات 2021"

"العُمري" قال إن هذا الإنجاز يعد محفزاً للطلاب والمدارس لبذل أقصى ما لديهم

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (19) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2021 والتي شارك فيها طلاب وطالبات من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بتعليم تبوك عن بعد.

وفي التفاصيل، بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لإدارة النشاط بتعليم تبوك ( بنين-بنات ) والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد محفزاً للمدارس وللطلاب لخوض المسابقات وبذل أقصى ما لديهم، ومشجعاً لهم على البحث عن المعرفة لتطوير مهاراتهم وربطها بحياتهم اليومية من خلال توفير بيئة تعليمية تنافسية.

وجاءت النتائج كالتالي :
المستوى الذهبي : الطالبة دانة علي حكمي من الابتدائية الأولى بتبوك، والطالب محمد الرحيلي مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، والطالب أسامة محمد مازن مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية الابتدائية، والطالبة ريتال عبدالله الصميدي ابتدائية دار الحنان الأهلية بتبوك.

المستوى الفضي : الطالب زياد منير حسن من مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية الابتدائية، الطالب عمر مشعل الرويلي من مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، الطالبة سنا محمد إبراهيم الابتدائية الثالثة بتبوك، الطالب محمد محيي الدين محمد مدرسة تبوك العالمية، الطالب يامن أحمد الهواملة من ابتدائية أبو بكر الرازي، الطالب ماجد نقال البيشي مدارس منارات تبوك الأهلية المتوسطة، الطالبة حبيبة عبدالرحمن محمود من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم.

المستوى البرونزي : الطالبة مريم فرحان العنزي ابتدائية طلائع الغد الأهلية، والطالب عدي حاتم الجهني من مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، الطالبة تالين منير حسن ابتدائية مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية، الطالب عمر سامح النجار مدرسة تبوك العالمية، محمد نائل موسى مدرسة تبوك العالمية، والطالب محمد مرزوق القحطاني مدرسة تبوك الأهلية المتوسطة، الطالبة لارا وليد الجهني من متوسطة طلائع الغد، الطالبة سارا علي الجهني متوسطة طلائع الغد.

تبوك تعليم تبوك وزارة التعليم

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بالأسماء .. "تعليم تبوك" يحقق (19) ميدالية في "الكانجارو للرياضيات 2021"
سبق

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (19) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2021 والتي شارك فيها طلاب وطالبات من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بتعليم تبوك عن بعد.

وفي التفاصيل، بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لإدارة النشاط بتعليم تبوك ( بنين-بنات ) والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد محفزاً للمدارس وللطلاب لخوض المسابقات وبذل أقصى ما لديهم، ومشجعاً لهم على البحث عن المعرفة لتطوير مهاراتهم وربطها بحياتهم اليومية من خلال توفير بيئة تعليمية تنافسية.

وجاءت النتائج كالتالي :
المستوى الذهبي : الطالبة دانة علي حكمي من الابتدائية الأولى بتبوك، والطالب محمد الرحيلي مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، والطالب أسامة محمد مازن مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية الابتدائية، والطالبة ريتال عبدالله الصميدي ابتدائية دار الحنان الأهلية بتبوك.

المستوى الفضي : الطالب زياد منير حسن من مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية الابتدائية، الطالب عمر مشعل الرويلي من مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، الطالبة سنا محمد إبراهيم الابتدائية الثالثة بتبوك، الطالب محمد محيي الدين محمد مدرسة تبوك العالمية، الطالب يامن أحمد الهواملة من ابتدائية أبو بكر الرازي، الطالب ماجد نقال البيشي مدارس منارات تبوك الأهلية المتوسطة، الطالبة حبيبة عبدالرحمن محمود من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم.

المستوى البرونزي : الطالبة مريم فرحان العنزي ابتدائية طلائع الغد الأهلية، والطالب عدي حاتم الجهني من مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، الطالبة تالين منير حسن ابتدائية مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية، الطالب عمر سامح النجار مدرسة تبوك العالمية، محمد نائل موسى مدرسة تبوك العالمية، والطالب محمد مرزوق القحطاني مدرسة تبوك الأهلية المتوسطة، الطالبة لارا وليد الجهني من متوسطة طلائع الغد، الطالبة سارا علي الجهني متوسطة طلائع الغد.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
09:24 PM

بالأسماء .. "تعليم تبوك" يحقق (19) ميدالية في "الكانجارو للرياضيات 2021"

"العُمري" قال إن هذا الإنجاز يعد محفزاً للطلاب والمدارس لبذل أقصى ما لديهم

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نواف الغضوري - تبوك
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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (19) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2021 والتي شارك فيها طلاب وطالبات من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بتعليم تبوك عن بعد.

وفي التفاصيل، بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لإدارة النشاط بتعليم تبوك ( بنين-بنات ) والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد محفزاً للمدارس وللطلاب لخوض المسابقات وبذل أقصى ما لديهم، ومشجعاً لهم على البحث عن المعرفة لتطوير مهاراتهم وربطها بحياتهم اليومية من خلال توفير بيئة تعليمية تنافسية.

وجاءت النتائج كالتالي :
المستوى الذهبي : الطالبة دانة علي حكمي من الابتدائية الأولى بتبوك، والطالب محمد الرحيلي مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، والطالب أسامة محمد مازن مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية الابتدائية، والطالبة ريتال عبدالله الصميدي ابتدائية دار الحنان الأهلية بتبوك.

المستوى الفضي : الطالب زياد منير حسن من مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية الابتدائية، الطالب عمر مشعل الرويلي من مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، الطالبة سنا محمد إبراهيم الابتدائية الثالثة بتبوك، الطالب محمد محيي الدين محمد مدرسة تبوك العالمية، الطالب يامن أحمد الهواملة من ابتدائية أبو بكر الرازي، الطالب ماجد نقال البيشي مدارس منارات تبوك الأهلية المتوسطة، الطالبة حبيبة عبدالرحمن محمود من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم.

المستوى البرونزي : الطالبة مريم فرحان العنزي ابتدائية طلائع الغد الأهلية، والطالب عدي حاتم الجهني من مدارس منارات تبوك الأهلية الابتدائية، الطالبة تالين منير حسن ابتدائية مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية، الطالب عمر سامح النجار مدرسة تبوك العالمية، محمد نائل موسى مدرسة تبوك العالمية، والطالب محمد مرزوق القحطاني مدرسة تبوك الأهلية المتوسطة، الطالبة لارا وليد الجهني من متوسطة طلائع الغد، الطالبة سارا علي الجهني متوسطة طلائع الغد.

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