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انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرج

شملت لوحات وطنية وعروضًا ولوحات فنية وغيرها

انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500 متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء" التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.

وأشار المدير العام لشركة راما الأستاذ مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

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انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرج
سبق

انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500 متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء" التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.

وأشار المدير العام لشركة راما الأستاذ مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
08:08 PM

انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرج

شملت لوحات وطنية وعروضًا ولوحات فنية وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500 متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء" التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.

وأشار المدير العام لشركة راما الأستاذ مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

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