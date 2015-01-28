وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293,052 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 267,024 حالة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3,966 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وثماني وفيات، وتعافي 3,294 حالة.

3,966 إصابة "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-28 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3,966 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وثماني وفيات، وتعافي 3,294 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293,052 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 267,024 حالة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 02:21 PM

3,966 إصابة "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 267,024 حالة





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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3,966 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وثماني وفيات، وتعافي 3,294 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293,052 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 267,024 حالة.