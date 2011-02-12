محمية الإمام تركي بن عبد الله: الرعي في الحجرة لأهل المنطقة فقط

تنظيم الدخول والخروج بشكل أفضل لعدم ترك أثر بيئي سلبي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية "ITBA"، أن منطقة "الحجرة" الواقعة في نطاقها تمت حمايتها من ناحية الرعي وسُمح به فقط لأهالي المنطقة.

وأكدت أن التنزه سيكون متاحًا للجميع بشكل أساسي ودون تصريح مع بعض الضوابط العامة؛ مثل أن تكون شبة الضوء على حامل، وعدم ترك النفايات في المكان لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي، بحيث تكون جميع الأماكن نظيفة، وأشارت إلى أن النفود الكبير الواقع في نطاق المحمية مفتوح للجميع.

وأوضحت "ITBA" أن الهدف المستقبلي هو تنظيم عملية الدخول والخروج بشكل أفضل لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي والحفاظ على جمال الطبيعة.

وشددت على أهمية اشتراك المجتمع المحلي، أحد أهم أركانها، والاستماع منهم وأخذ ملاحظاتهم في الحسبان، فالمجتمع المحلي هو المساعد والعين لاكتشاف المخالفات أو الإشكالات إن وجدت في مناطق البيئة المختلفة.