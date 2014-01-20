مصادر سبق: سبعة ملايين ريال تنقل "البيشي" من الفيصلي للاتحاد

أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" وجود اتفاقية شفهية بين إدارتي ناديي الاتحاد والفيصلي تقضي بانتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي من الفيصلي إلى الاتحاد، وذلك بعد العودة من تمثيل المنتخب السعودي مقابل سبعة ملايين ريال كحصة لنادي الفيصلي من هذه الصفقة.

وأكد المصدر أن هذا الاتفاق تم قبل ما يقارب الشهرين، وتبقّى التوقيع الرسمي بعد عودة اللاعب من بطولة كأس آسيا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الفيصلي قد التزمت بكلمة شرف مع نادي الاتحاد، وبالتالي أغلقت باب المفاوضات والمزايدات من بقية الأندية، فيما يخص البيشي تحديداً.

على صعيد متصل، نفى المصدر نية النادي بيع عقد الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني هذه الفترة؛ نظراً للحاجة الفنية لخدماته وفق التقرير الذي رفعه المدرب، ولكن لا يستبعد بيع عقده نهاية الموسم متى ما تلقى نادي الفيصلي عرضاً يُرضي طموحات إدارة ومحبي النادي.