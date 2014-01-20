النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر سبق: سبعة ملايين ريال تنقل "البيشي" من الفيصلي للاتحاد

أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" وجود اتفاقية شفهية بين إدارتي ناديي الاتحاد والفيصلي تقضي بانتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي من الفيصلي إلى الاتحاد، وذلك بعد العودة من تمثيل المنتخب السعودي مقابل سبعة ملايين ريال كحصة لنادي الفيصلي من هذه الصفقة.

وأكد المصدر أن هذا الاتفاق تم قبل ما يقارب الشهرين، وتبقّى التوقيع الرسمي بعد عودة اللاعب من بطولة كأس آسيا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الفيصلي قد التزمت بكلمة شرف مع نادي الاتحاد، وبالتالي أغلقت باب المفاوضات والمزايدات من بقية الأندية، فيما يخص البيشي تحديداً.

على صعيد متصل، نفى المصدر نية النادي بيع عقد الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني هذه الفترة؛ نظراً للحاجة الفنية لخدماته وفق التقرير الذي رفعه المدرب، ولكن لا يستبعد بيع عقده نهاية الموسم متى ما تلقى نادي الفيصلي عرضاً يُرضي طموحات إدارة ومحبي النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مصادر سبق: سبعة ملايين ريال تنقل "البيشي" من الفيصلي للاتحاد
سبق

أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" وجود اتفاقية شفهية بين إدارتي ناديي الاتحاد والفيصلي تقضي بانتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي من الفيصلي إلى الاتحاد، وذلك بعد العودة من تمثيل المنتخب السعودي مقابل سبعة ملايين ريال كحصة لنادي الفيصلي من هذه الصفقة.

وأكد المصدر أن هذا الاتفاق تم قبل ما يقارب الشهرين، وتبقّى التوقيع الرسمي بعد عودة اللاعب من بطولة كأس آسيا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الفيصلي قد التزمت بكلمة شرف مع نادي الاتحاد، وبالتالي أغلقت باب المفاوضات والمزايدات من بقية الأندية، فيما يخص البيشي تحديداً.

على صعيد متصل، نفى المصدر نية النادي بيع عقد الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني هذه الفترة؛ نظراً للحاجة الفنية لخدماته وفق التقرير الذي رفعه المدرب، ولكن لا يستبعد بيع عقده نهاية الموسم متى ما تلقى نادي الفيصلي عرضاً يُرضي طموحات إدارة ومحبي النادي.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
08:05 PM

مصادر سبق: سبعة ملايين ريال تنقل "البيشي" من الفيصلي للاتحاد

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
9
11,235

أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" وجود اتفاقية شفهية بين إدارتي ناديي الاتحاد والفيصلي تقضي بانتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي من الفيصلي إلى الاتحاد، وذلك بعد العودة من تمثيل المنتخب السعودي مقابل سبعة ملايين ريال كحصة لنادي الفيصلي من هذه الصفقة.

وأكد المصدر أن هذا الاتفاق تم قبل ما يقارب الشهرين، وتبقّى التوقيع الرسمي بعد عودة اللاعب من بطولة كأس آسيا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الفيصلي قد التزمت بكلمة شرف مع نادي الاتحاد، وبالتالي أغلقت باب المفاوضات والمزايدات من بقية الأندية، فيما يخص البيشي تحديداً.

على صعيد متصل، نفى المصدر نية النادي بيع عقد الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني هذه الفترة؛ نظراً للحاجة الفنية لخدماته وفق التقرير الذي رفعه المدرب، ولكن لا يستبعد بيع عقده نهاية الموسم متى ما تلقى نادي الفيصلي عرضاً يُرضي طموحات إدارة ومحبي النادي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة