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وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب

طالبت الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أعلنت وزارة الرياضة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، في المباريات التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد (19-COVlD).

وزارة الرياضة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب
سبق

أعلنت وزارة الرياضة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، في المباريات التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد (19-COVlD).

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
12:42 AM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:52 PM

وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب

طالبت الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,963

أعلنت وزارة الرياضة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، في المباريات التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد (19-COVlD).

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