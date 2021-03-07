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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها "الوقاية أمان" عبر 14 مركزًا

تحت إشراف فِرق مختصة وضمن الإجراءات الاحترازية

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة "الوقاية أمان" لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن السعودية، وذلك تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة، ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة - الدمام)، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في السعودية.

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية للتسجيل لهم ولذويهم في منصة "صحتي" للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.

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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها "الوقاية أمان" عبر 14 مركزًا
سبق

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة "الوقاية أمان" لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن السعودية، وذلك تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة، ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة - الدمام)، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في السعودية.

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية للتسجيل لهم ولذويهم في منصة "صحتي" للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:03 PM

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها "الوقاية أمان" عبر 14 مركزًا

تحت إشراف فِرق مختصة وضمن الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة "الوقاية أمان" لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن السعودية، وذلك تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة، ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة - الدمام)، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في السعودية.

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية للتسجيل لهم ولذويهم في منصة "صحتي" للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.

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