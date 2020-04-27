قبائل الحويطات: ندعم مشاريع المملكة الكبرى في نيوم وآمالا.. والأفواه المتكلمة من الخارج حاسدة

عبروا عن صادق ولائهم وعظيم حبهم وإخلاصهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

رفع مشايخ وأعيان وأبناء قبيلة الحويطات بمنطقة تبوك أصدق عبارات الولاء والإخلاص والسمع والطاعة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مجددين البيعة، ومؤكدين ولاءهم لله ثم المليك والوطن وأنهم يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة.

حيث عبر الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات باسمه ونيابة عن كافة قبائل الحويطات عن تجديد الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقال: إننا نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة ونشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -على مشروع نيوم الذي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله في منطقة نيوم لخدمة أبنائنا وتعليمهم". منوهاً بانعكاسات المشروع وأثره على تنمية الإنسان والمكان.

فيما نوه المواطن سويري طقيقي الحويطي بمشروع " نيوم "والذي سيكون رافداً للتنمية بالمنطقة وسيقدم الخير الكثير لأبنائهم من خلال الابتعاث والتوظيف، وقال لايسعنا القول إلا أن نرفع أكف الضراعة لله على نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في ظل قيادتنا الرشيدة مجددين الولاء لقيادتنا الرشيدة حفظها الله.

من جهته رفع الشيخ سالم بن طويرش العبيواني الحويطي أحر التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، منوهاً بالمشاريع العملاقة والتطورات القادمة التي تشهدها نيوم وآمالا، مؤكداً بأنها بشائر خير هلت على المنطقة وأن الحويطات دوما ودائما مع القيادة من الأجداد وحتى الآن، ولن يحيدوا عن بيعتهم لآل سعود وأن الأفواه المتكلمة من الخارج مجرد حساد كما أن ( الناجح محسود )، وإننا دوماً مع القيادة قلباً وقالباً وإننا دوماً نسير إلى الأمام مع قيادتنا نحو التنمية والتقدم.

وفي ذات السياق قدم الشيخ عليان الزمهري الحويطي شيخ الزماهرة من الحويطات التهاني والتبركات بحلول شهر رمضان المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين - أدام الله عزهما - ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، قائلاً: نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن قبيلته دوما ودائما مع القيادة.

وتطرق الشيخ " الزمهري " للمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها ومن أهمها مشروعا نيوم وآمالا، واصفاً إياها بالخير الذي عم على جميع أبناء المنطقة، وانعكس على الحراك الاقتصادي فيها، حيث تكون رافداً من روافد التنمية في بلادنا وأن الأصوات الخارجية مجرد أبواق حاسدة، وأننا في دولة خير ودائما بخير والحمد لله على نعمة هذه الدولة.

وقال المواطن أحمد بن هايس أبو طقيقة الحويطي لنا كل الفخر والاعتزاز بحكومتنا الرشيدة على هذه التنمية وإيجاد هذه المشاريع العالمية في منطقتنا ونحن ننظر لها بعيون الفخر ونتنظرها بكل شغف ونحن قبيلة الحويطات لم ولن يشكك أحد في ولائنا لخادم الحرمين الشريفين ولحكومتنا الرشيدة، فأبناء الحويطات منهم من يحارب على الجبهة ومنهم من يتعلم بالخارج لخدمة وطنه، وهذا فيض من غيض.

إلى ذلك رفع المواطن عليان بن رفيع أبو طقيقة الحويطي تهنئته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة تبوك بحلول هذا الشهر الكريم وللوطن كافة وللامة الإسلامية، وقال: إننا في ظل حكومتنا الرشيدة بخير ولا نزال بخير والحمد لله منذ تأسيس هذه المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وإننا في نعمة وخير ويجب علينا أن نكون كلنا جنوداً لهذه الدولة، مبيناً أنه من أقدم الخادمين لوطننا حيث التحق بسلك الحماية الحدودية سنة 1381 هجرية، وكان يخدم الدوريات على الحدود بالابل وبكل وفاء وإخلاص حتى تقاعد وما زل يؤكد وفاءه لوطنه وحرصه عليه، مشيراً إلى رؤية المملكة 2030 والتي سوف تعزز متانة المملكة اقتصادياً وستعود بالنفع على الابناء والأحفاد.

وشاركه الشيخ عبدالله بن سليم الجرفاني الحويطي شيخ الجرافين من الحويطات التهاني والتبريكات لولاة الأمر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، منوهاً بأهمية مشروعي نيوم وامالا وانها مشاريع خير في المنطقة ومستقبلها الزاهي سينعكس على أجيال الوطن وأجيال من بعدهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - بمشيئته وعفوه - وانها سوف تخلق وظائف عدة للأبناء، مقدماً شكره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اختياره لمنطقته وان الأصوات الخارجية مجرد أبواق ناعرة تبحث عن تفكيك اللحمة السعودية، وهذا بعيد عنهم ان شاء الله، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من جهود في المنطقة وتفقده لأحوالها، وأن هذه الدولة منذ تأسسيها وحتى اليوم هي دولة خير.

وقال الشيخ عيد البسيسي الحويطي شيخ قبيلة البسسة من الحويطات: الحمد لله على مشاريع الخير التي تحدث في منطقنا وأن دولتنا وقادتنا دائما ما يسعون للتنمية وللتقدم وأن الحياة ستتغير للأفضل وأن الدولة كانت ولا زالت تقدم الخير لابنائها فالضمان يقدم للمحتاج والمتقاعد له راتبه فنحن محسودون على هذه النعم.

وقال الشيخ إبراهيم فريج المشهوري الحويطي لقد حلمنا بأن يكون للمنطقة مشاريع بهذا الحجم وقد تحقق الحلم لمنفعة المنطقة وابنائها وللجميع وانها منفعة للجيل القادم، فنحن اخذنا ما كتب الله لنا، أما هذه المشاريع لابنائنا وكلنا ثقة بأن الدولة تقدم هذه المشاريع لخدمة المواطن في المقام الأول لتوفر له رغد الحياة.

وتبعه بالتأكيد الدكتور عليان الشامان أحد أبناء المنطقة بأن المشاريع لا ينكرها عقل بانها مشاريع تصب في مصلحة المواطن وان بلادنا بقيادة هذه الحكومة الرشيده تسعى دائما لتكون هذه الدولة في مصاف الدول المتقدمة في المكان الذي يليق بها، وهذا ما يولد حاسدين واحقاداً وهؤلاء الحاسدون يفتحون مجالاً للقنوات المغرضة تعمل من المملكة عدواً لها، والمملكة دولة لا تعادي أحداً أبداً وتعمل في سبيل مصلحتها.

وقال الشيخ سالم بن سليمان بن عياد الغنامي الحويطي شيخ قبيلة الغناميين من الحويطات بعد ان قدم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده - حفظهما الله - اللهم لك الحمد على هذه المشاريع التنموية، التي لا يكرهها الا إنسان (مفلس) وأي إنسان يرتكب خطأ لا يمثل الا نفسه وان الدولة وفرت لنا كل خير.

وقال الشيخ إبراهيم عودة شداد النويجعي الحويطي بهذه المناسبة ارفع اسمى التبريكات لخادم الحرمين وولي عهده وللامير فهد بن سلطان أمير تبوك واننا نجدد البيعة والطاعة والولاء لسيدي خادم الحرمين ولهذا الوطن المعطاء.

وختم الشيخ محمد بن سالم الشامان شيخ قبيلة الشوامين والسليمين بتهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أدام الله عزهما- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأنهم مع الحكومة متناغمين في السراء والضراء وان هذه الدولة في حرصها على أبنائها وحبها للتنمية لايماثلها وطن مشيداً بما تشهده حالياً من مشروعات تنموية عملاقة مثل مشروع نيوم سوف تشكل رافداً اقتصادياً ينعم بخيرها الجميع.