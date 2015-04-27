أ‫وضح المرور السعودي‬ أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

المرور: مخالفات المركبات بدون لوحات في أحياء شرق الرياض.. قبل أشهر وضبطت في حينها عبدالله البرقاوي سبق 2021-04-27 أ‫وضح المرور السعودي‬ أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 09:24 PM

المرور: مخالفات المركبات بدون لوحات في أحياء شرق الرياض.. قبل أشهر وضبطت في حينها





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أ‫وضح المرور السعودي‬ أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.