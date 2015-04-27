المرور: مخالفات المركبات بدون لوحات في أحياء شرق الرياض.. قبل أشهر وضبطت في حينها

أوضح المرور السعودي أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
أوضح المرور السعودي أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
المرور
أوضح المرور السعودي أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
أوضح المرور السعودي أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.